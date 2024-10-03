Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин сообщил о планах построить в РФ более 400 новых школ до конца года
Мир
Рютте во время визита в Киев назвал увеличение помощи Украине своим приоритетом
Мир
Во Франции сообщили о снижении рейтинга Макрона до рекордно низких 22%
Политика
Путин назначил Орешкина председателем оргкомитета по подготовке ПМЭФ
Армия
ВС России освободили населенный пункт Угледар в ДНР
Армия
Российские военные обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС
Общество
Путин призвал проводить патриотическое воспитание школьников «доходчиво, но без перегибов»
Мир
Forbes узнал об отправке лучших танков Украины в Курскую область
Общество
Обвинение запросило 9 лет тюрьмы американцу Гилману по новому делу
Мир
Украина получила треть от 500 тыс. боеприпасов в рамках чешской инициативы
Политика
Политолог назвал целью поездки Рютте в Киев внушить украинцам ложные надежды
Мир
СВР заявила об объединении усилий спецслужб РФ и Азербайджана против иностранных угроз
Экономика
Эксперт оценил влияние на курс рубля увеличения продажи валюты ЦБ РФ
Политика
В Совфеде назвали провальной идею Канады создать альянс в Арктике без РФ
Мир
В Газе сообщили о гибели почти 100 человек за сутки в результате ударов Израиля
Общество
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Общество
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Общество
Золотов поздравил сотрудников и ветеранов ОМОНа с профессиональным праздником

Армия России сорвала пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

0
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российские военные пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь границу РФ в приграничном районе Курской области. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено», — говорится в сообщении министерства.

Украинские военные потеряли там более 60 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Кроме того, группировка войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России отразила две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово, и Украина потеряла 30 боевиков убитыми и ранеными.

Общие потери ВСУ за всё время боев в Курской области составили свыше 19,85 тыс. военных, 135 танков, 577 автомобилей, 98 бронетранспортеров (БТР) и 162 артиллерийских орудия. Российские военные уничтожили и множество другой украинской и западной военной техники.

«Птицы» удачи: как наши дроны воюют в небе над Курской областью
Российские БПЛА уничтожили новейший зенитный комплекс Crotale и сбили украинский беспилотник «Лелека»

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки «Север» уничтожили скопление личного состава ВСУ и полевой склад их боеприпасов в приграничье Курской области. Подразделение беспилотников заметило, что украинские военные стягивают силы в один из лесных массивов и оборудуют там позиции. Обработав эту информацию, расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удары по расположениям ВСУ.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024