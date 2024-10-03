Российские военные пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересечь границу РФ в приграничном районе Курской области. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода государственной границы не допущено», — говорится в сообщении министерства.

Украинские военные потеряли там более 60 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Кроме того, группировка войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России отразила две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово, и Украина потеряла 30 боевиков убитыми и ранеными.

Общие потери ВСУ за всё время боев в Курской области составили свыше 19,85 тыс. военных, 135 танков, 577 автомобилей, 98 бронетранспортеров (БТР) и 162 артиллерийских орудия. Российские военные уничтожили и множество другой украинской и западной военной техники.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало, как артиллерийские подразделения одного из соединений Воздушно-десантных войск группировки «Север» уничтожили скопление личного состава ВСУ и полевой склад их боеприпасов в приграничье Курской области. Подразделение беспилотников заметило, что украинские военные стягивают силы в один из лесных массивов и оборудуют там позиции. Обработав эту информацию, расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удары по расположениям ВСУ.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.