В Совфеде поддержали введение наказания для родителей детей-квадроберов

Государство не должно поощрять добровольную деградацию личности, к чему относится движение детей-квадроберов, так как это отражается на состоянии всего общества. Об этом 3 октября заявил глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, таким образом поддержав предложение о введении наказания для родителей детей, которые увлечены подобными течениями.

Как отметил сенатор, дети, переодевающиеся в животных, стали довольно часто появляться на улицах в США, однако в России таких проявлений видеть не хотелось бы.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Предложение ввести наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов в РФ ранее в этот день направил в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование подобного движения не приемлемо, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 5 сентября, полиция начала проверку после выступления певицы Mia Boyka в городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в ходе которого звезда публично оскорбила восьмилетнюю квадробершу Мари-Анну. Заявление на певицу написала мать ребенка, обвинив ее в случившемся. Как заявил «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов, если правоохранительные органы квалифицируют случившееся как оскорбление, певице может грозить штраф.

Скандал начался после того, как певица во время одного из выступлений пригласила девочку на сцену. Мари-Анна была в маске кошки. Певица спросила у несовершеннолетней: «Ты квадробер, не дай бог?» Mia Boyka также поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

В мае сообщалось, что сторонница трендового среди подростков движения квадроберов набросилась на детей во время прогулки в городе Ноябрьске (ЯНАО). Жертвами школьницы стали два брата. В результате нападения у пострадавших остались синяки и царапины. Председатель Национального родительского комитета, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подчеркнула, что этот случай не является единичным в России.

Квадробинг — новое движение, в котором несовершеннолетние переодеваются в животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках. Квадробика (КВД) объединяет в себе как физическую активность, так и элементы косплея. Некоторые ребята воспринимают это как безобидное хобби и игру, другие же — как образ жизни, который уже становится серьезной проблемой для родителей и окружающих.