Животный спорт: почему квадробику хотят запретить в России

В России всё больше детей начинают надевать маски или костюмы животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках. Новый вид активности называется квадробика (КВД) и объединяет в себе как физическую активность, так и элементы косплея. Некоторые ребята воспринимают это как безобидное хобби и игру, другие же — как образ жизни, который уже становится серьезной проблемой для родителей и окружающих. Подробнее о том, что такое квардробика и как ей занимаются, в чем ее польза, а всем опасность, — в материале «Известий».

Что такое квадробика

Квадробика — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях, имитируя движения животных. Название появилось из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика».

Основоположником квадробики является спринтер из Японии Кеничи Ито. В начале 2000-х годов он придумал шесть способов передвижения по-обезьяньи, в том числе и бег. В 2008-м он установил рекорд, пробежав на четвереньках стометровую дистанцию за 18,58 секунды. Через годы тренировок он улучшил свой результат, за счет чего прославился и собрал последователей.

В 2014 году его рекорд побил другой японец, Кацуми Тамакоси, но уже спустя год Кеничи вернул себе первенство, пробежав 100 м уже за 15,58 секунды. В то время ему было 33 года. Данный рекорд в 2022 году побил американец Колин Маклур. Его результат составил 15,56 секунды.

Современные квадроберы выполняют разные упражнения, подражая конкретному зверю, с которым себя и отождествляют. Данная практика считается как невинным детским развлечением, так и ответвлением териантропии — сообщества, участники которого якобы психологически ассоциируют себя с животными.

Квадробика стала популярной как самостоятельное движение в различных социальных сетях. Авторы роликов учат выполнять прыжки так, чтобы это было похоже на животных, делать маски. Потом пользователи выкладывают видео с собой в костюмах.

Фото: Getty Images/Diy13

Чаще всего квадробикой увлекаются дети и подростки. Движение можно также называть субкультурой, ведь в нем сформировались свои установки, ценности и требования к внешнему виду. Самыми популярными животными у квадроберов считаются кошки, лисы, собаки и волки. Впрочем, поклонники игры не ограничиваются только имитацией движений животных. Они надевают элементы костюма (чаще всего — уши, перчатки-лапки и хвосты), придумывают истории для своих персонажей, объединяются в группы по интересам и устраивают сходки.

Можно ли считать квадробику спортом

Квардробика не является официальным видом спорта, хотя и предполагает физическую нагрузку и мастерство. Чтобы выполнить многие движения, нужны координация, выносливость и мышечная сила. Однако данную игру следует отнести к активному отдыху, поскольку в ней нет четко установленных правил и требований, которым должны соответствовать участники.

В квадробике можно выделить несколько спортивных элементов — прыжки, бег и ходьбу на четвереньках. Для простого веселья с друзьями достаточно научиться имитировать походку и повадки любимых животных. Однако почти акробатические трюки требуют хорошей подготовки, так что новоиспеченным поклонникам увлечения стоит начать с комплексной разминки. Наибольшая нагрузка приходится на запястья, следовательно, важно укреплять эту часть тела.

Врач травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов подчеркнул, что тело человека сформировано в процессе эволюции для прямохождения. Если начать передвигаться на четвереньках, мышцы, связки и суставы начинают получать нехарактерную для них нагрузку. Например, приземление на руки и прием всей массы тела на передние конечности может привести к травмам лучезапястного сустава, перелому лучевой кости в типичном месте или вывиху плеча.

Фото: Getty Images/Diy13

Профессиональные инструкторы не обучают квадробике, так как это знание передается внутри сообщества. Сейчас в социальных сетях есть множество видео-инструкций, которые посвящены разным техникам. Впрочем, не всем прохожим понравится это развлечение: некоторых пугают скрывающее лицо маски, а также прыжки и звуки, которые издают квадроберы.

Квадробика в России: разрешена или нет

В России увлечение стало популярным только весной 2024 года. Однако на маркетплейсах уже есть большой выбор «униформы» для спортсменов. Также можно купить наборы для самостоятельного декорирования масок. В социальных сетях квадроберы делятся своими видео с прыжками, знакомятся и организовывают встречи в разных городах.

Несмотря на то что игра не является спортом, на сборах есть определенные правила.

«Нельзя: лаять, кусаться, расходиться в разные стороны далеко (нежелательно). Можно: всё, чего нет в списке „нельзя“, слушать админа сходки», — говорится в объявлении о встрече в одном из тематических сообществ.

Впрочем, многие взрослые настороженно отнеслись к популярному увлечению и обратились с просьбами запретить его. Кроме того, в сети периодически появляются жалобы, что дети якобы нападают и кусают прохожих.

В апреле 2024 года глава «Лиги безлопастного интернета» Екатерина Мизулина выложила сообщения своих подписчиков, которые просили обратить внимание на новый тренд. Россияне жаловались на то, что квадроберы неприлично ведут себя в общественных местах: едят траву, копаются в земле, пристают к домашним животным, гавкают, мяукают и даже кусаются. Есть также сообщения с просьбами не запрещать движение в России, поскольку такое поведение встречается редко.

Фото: Getty Images/Diy13

В июне Мизулина поделилась, что теперь уже получает сообщения от квадроберов с жалобами на травлю. При этом пишут ей и подростки, пострадавшие от нападений участников субкультуры.

Сейчас тема ограничений похожих сообществ активно обсуждается в публичном поле. Так, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, что в Росдетство направлен официальный запрос оценить квадробику. Сейчас отношение российского общества к новой игре довольно настороженное.

Чем опасна квадробика

Мнения родителей по поводу безопасности квадробики для ребенка расходятся. Одни считают, что такое увлечение имеет право на жизнь, поскольку это в первую очередь веселая физическая активность. По мнению других взрослых, квадробика не способствует развитию интеллекта ребенка, а, напротив, даже может тормозить его.

Здесь важно отследить момент, когда увлечение становится проблемой, считает психолог детской клиники «Фэнтези». Типичными признаками являются: плохая успеваемость в школе, отсутствие других интересов, кроме квадробики, замкнутость и отказ от общения с родителями.

«Стремление к уединению является нормальным поведением для любого подростка. Однако в случае, если перемены происходят очень резко и неожиданно, это может указывать на определенную проблему в социализации ребенка. Люди, которые слишком сильно погружаются в какую бы то ни было субкультуру, перестают общаться с прежними друзьями и близкими, всё свое время посвящают общению с другими участниками движения», — говорит психолог.

Фото: Getty Images/Diy13

Впрочем, провести возрастную границу, за которой увлечение выходит за грань, нельзя. Обычно субкультура оказывает сильное влияние на школьников младших классов, а старшие подростки и молодые люди менее восприимчивы к этому.