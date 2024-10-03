Правительство не поддержало идею обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов фракции ЛДПР об обязанности работодателей оплачивать проезд сотрудникам. Это следует из заключения кабмина, с которым ознакомились «Известия» 3 октября.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что трудовым законодательством России уже предусмотрены обязательства работодателя по оплате проезда работника к месту работы. Так, в соответствии со ст. 302 Трудового кодекса доставка сотрудников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места несения службы и обратно осуществляется за счет средств работодателя, говорится в документе.

«Следует также отметить, что трудовым законодательством работодателям предоставлено право с учетом своего финансово-экономического положения устанавливать локальными нормативными актами или коллективными договорами дополнительные гарантии и компенсации работникам, в том числе касающиеся обеспечения льготного проезда работника до места работы и обратно», — сообщается в заключении.

Кроме того, предлагаемое законопроектом изменение не учитывает позицию правительства РФ по схожим законодательным инициативам.

«В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» органы власти субъекта вправе устанавливать за счет средств бюджета дополнительные меры социальной поддержки и помощи для отдельных категорий граждан, в том числе касающиеся права льготного проезда. Таким образом, вопрос обеспечения отдельным категориям работников проезда от места работы и обратно в достаточной степени урегулирован как на уровне федерального законодательства, так и в рамках полномочий органов государственной власти субъектов РФ», — подчеркивается в документе.

Также в нем отмечается, что закрепление за работодателем обязанности по обеспечению бесплатного проезда работника до места работы и обратно предполагает возложение на работодателей всех форм собственности дополнительных финансовых расходов за счет средств соответствующих бюджетов, однако источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств законопроектом не определены.

Ранее в этот день стало известно, что группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект об обязанности работодателей обеспечивать проезд сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Законопроект предлагает внести изменения в ст. 22 Трудового кодекса.