В ГД хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд к месту работы

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект об обязанности работодателей обеспечивать проезд своих сотрудников до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Об этом 3 октября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на документ.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он предлагает внести изменения в в статью 22 Трудового кодекса.

Депутаты отметили, что проект доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, поддержавшей концепцию проекта.

Агентство также проинформировало, что проект будет внесен на рассмотрение в Госдуму 3 октября.

Ранее, 27 августа, депутаты Госдумы от ЛДПР предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей в месяц. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что увеличение минимальной зарплаты влияет не только на достаток россиян, но и на качество жизни.