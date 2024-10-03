Во Франции признали отставание от других стран в производстве БПЛА
Франция уже много лет отстает от других стран в области производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 3 октября, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью журналу Le Point.
Он назвал такое упущение коллективным провалом.
«Меня преследуют мысли о нашем коллективном провале в области дронов, который произошел 10 или 15 лет назад», — заявил французский министр.
Лекорню призвал перескочить через целое техническое поколение, чтобы к 2030 году занять лидерство в области производства дронов.
Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован и обеспокоен этим вопросом.
Ранее, 30 сентября, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поделился мнением о том, что в мире скоро грядет битва «роев беспилотников».
До этого, 23 сентября, стало известно, что «Рособоронэкспорт» впервые представит за рубежом комплекс с барражирующими боеприпасами «Ланцет-Э» и новейшее средство радиоэлектронного противодействия — беспилотные летательные аппараты.
В том же месяце президент РФ Владимир Путин анонсировал создание 48 научных центров по проектированию беспилотников к 2030 году. Российский лидер подчеркнул, что с текущего года действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы», среди приоритетных направлений которого названо содействие разработке и производству компонентов и материалов для БПЛА.
Месяцем ранее Пентагон заключил контракт, из которого следует, что разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 и MQ-1C будут доработаны одной из оборонных компаний США на сумму $500 млн.