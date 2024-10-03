Замначальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении

Заместителя начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дмитрия Сергеля объявили в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ. Об этом 3 октября сообщает Telegram-канал военного следственного органа Следственного комитета России (СК РФ).

«Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в 2022 году бывший начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» компании ВСК Сергей Сухов, Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко путем подлога документов похитили свыше 35 млн рублей. Деньги фигуранты распределили между собой.

В СК РФ сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ.

Ранее, 31 августа, стало известно, что правоохранительные органы начали расследование в отношении четырех человек, подозреваемых во взятках при заключении контрактов с Минобороны. Уточняется, что с августа 2021 года по февраль 2023 года подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции, что привело к необоснованной выдаче авансов строительной организации.

3 сентября фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.