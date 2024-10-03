Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы

В России планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого в четверг, 3 октября, приводятся на сайте Минобрнауки.

В этот день на расширенном заседании Общественного совета при министерстве поднимался вопрос о проекте, который существенно корректирует список предметов ЕГЭ, необходимых для поступления.

«Проект приказа, о котором мы говорим, касается миллиона школьников и их родителей. Поэтому мы относимся к его обсуждению серьезно. Общественное обсуждение уже ведется в СМИ, в Telegram-каналах, на ученых советах. Одним из его форматов является и наше заседание», — отметил Валерий Фальков.

Фальков отметил, что скорректированный с учетом всех замечаний документ будет разделен на две части и вводиться поэтапно. Первые изменения вступят в силу уже с 2025 года, остальные нововведения будут осуществляться в 2026 году.

Основные корректировки коснулись учеников, планирующих поступать на педагогические специальности. Теперь им предстоит сдавать предмет, соответствующий профильному направлению их образования. Обязательный экзамен по иностранному языку предстоит сдать тем, кто планирует поступать на экономику, менеджмент или управление персоналом.

Также был поднят вопрос об экзамене по русскому языку на технические специальности. Рассматривалось его проведение в формате «зачет-незачет».

Ранее, 21 сентября, сообщалось о разработке Министерством образования нового перечня вступительных испытаний при поступлении в вуз. Туда будут входить: русский язык, профильный предмет из списка обязательных и 1–2 профильных предмета из оставшихся в списке. Ученики должны определиться, по каким дисциплинам они будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года.

В июле сообщалось, что 77% опрошенных компанией MAXIMUM Education учителей считают возможность поступить в престижный вуз из любого региона и с любым достатком главным преимуществом ЕГЭ. Следующим по популярности ответом (58%) оказалась объективность оценки знаний учащихся.