Сенатор Савельев обжаловал продление ареста до 2 января
Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в организации приготовления к убийству, обжаловал продление назначенного ему ареста. Данная информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
23 сентября 2024 года в отношении Савельева было возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 2, п. «з» УК РФ («Умышленное причинение смерти, при котором обвиняемый при совершении убийства осознает тот факт, что потерпевший не способен оказать активное сопротивление и защитить себя»).
Ранее, 30 сентября, сообщалось, что Басманный суд продлил Савельеву меру пресечения в виде заключение под стражу до 2 января 2025 года.
Савельева задержали на выходе с заседания в Совете Федерации 2 августа. В Генпрокуратуре РФ подтвердили, что глава ведомства Игорь Краснов направил представление о лишении сенатора неприкосновенности из-за подозрения в причастности к преступлению. В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления к убийству»).
Следствие считает, что в августе 2023 года сенатор поручил знакомому подготовить убийство предпринимателя за вознаграждение. Источник «Известий» указал, что Савельев пытался заказать убийство своего бизнес-партнера Сергея Ионова за то, что тот растратил 1,6 млн рублей. Исполнителю преступления было обещано вознаграждение на сумму $100 тыс.