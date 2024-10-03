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ФСБ задержала пытавшихся проникнуть в Россию из Литвы украинских шпионов

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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали украинских шпионов, которые попытались незаконно проникнуть в Россию из Литвы. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным ФСБ, военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка государственной границы для нелегальной заброски агентуры.

«В целях исполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли своего агента из числа граждан Украины для получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) попытались пересечь границу для того, чтобы выкрасть и вывезти ребенка, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ. Однако они были задержаны представителями ФСБ.

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Ранее, 20 сентября, жителя Энергодара осудили на 12 лет за шпионаж для Украины. Он собирал в городе данные об автомобилях российских правоохранительных органов и передавал их сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), который мог использовать эту информацию для нанесения ударов украинскими военными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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