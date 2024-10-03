Врач назвала неожиданную пользу граната

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», к.м.н. Оксана Михалева указала на уникальные для здоровья свойства граната.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 3 октября, специалист пояснила, что в плодах и семенах граната содержится множество биологически активных соединений. Исследования показывают, что гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами. Гранат полезен при сердечно-сосудистых, эндокринных, ревматологических и даже онкологических заболеваниях, патологиях полости рта, а также при метаболическом синдроме. Кроме того, исследования показали его положительное влияние на состояние кожи.

Молодой гранат, по словам врача, можно есть прямо с косточками, так как благодаря содержанию клетчатки повышается его пищевая ценность и польза. Клетчатка помогает в профилактике рака кишечника, а также в поддержании нормального функционирования пищеварительной системы и выведении вредных веществ из организма.

Михалева добавила, что есть можно только мягкие косточки граната, потому что твердые могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника. Она подчеркнула, что гранат сам по себе не может лечить заболевания.

2 октября врач-диетолог Андрей Бобровский указал на пользу граната для здоровья костей и кожи, помогая в профилактике старения. Он оказывает положительное воздействие не только на молодость кожи, но и на состояние костной ткани и функционирование пищеварительной системы, отмечает 360.ru.

В феврале Pravda.Ru писала, что при выборе граната стоит обращать внимание на его форму: спелые гранаты обычно имеют слегка квадратные или кривоватые формы. Предпочтение лучше отдавать тяжелым плодам, в них больше сока. Кожура должна быть тонкой и слегка суховатой, а корона — раскрытая и суховатая. При стуке по плоду должен быть слышен звонкий звук. У спелых плодов также отсутствует запах. Хранить гранат можно в холодильнике до двух месяцев. Около недели они хранятся при комнатной температуре.

В августе прошлого года диетолог-эндокринолог Алена Барредо заявила, что гранат содержит антиоксиданты, витамин С, цинк и селен, которые улучшают выработку тестостерона, пишет НСН.

Консультант по диетологии и оздоровлению Александр Войнов рассказал сайту kp.ru, что гранатовый сок противопоказан при язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью. Пить его можно только разбавленным, так как он очень кислотен и может раздражать слизистую — по этой же причине сок нельзя давать маленьким детям.

Ранее врач, к.м.н. Светлана Павличенко указала на то, что гранат содержит витамин К, участвующий в кроветворении: в народной медицине гранат применялся для лечения анемии. Также этот плод — источник витамина С, фолиевой кислоты, калия и меди, пишет RT.