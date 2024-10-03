Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Общество
Стало известно об участии некоторых фигурантов дела о «Крокусе» в «Вилаят Хорасан»
Общество
Защита обжаловала продление ареста курьера по делу о хищении средств у Долиной
Армия
Бойцы ВС РФ обнаружили невзведенные мины ВСУ с запиской «Русские, простите»
Общество
Губернатор сообщил о плане восстановить Хабаровский музыкальный театр после пожара
Мир
WP указала на «невиданный» тактический успех ВС России в зоне СВО
Общество
Пленный ВСУ рассказал о размещении украинских подразделений в тубдиспансере
Общество
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 34 человека во время пожара в Белгороде
Армия
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Общество
Денежные компенсации за овербукинг предложили сделать обязательными
Мир
ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительной цели в небе над центром страны
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +23 градусов в Москве 3 октября
Общество
ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области
Общество
В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке
Общество
В РФ арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги
Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА
Мир
Bloomberg рассказало о планах Канады и стран Европы создать альянс против РФ и КНР

Врач назвала неожиданную пользу граната

Врач Михалева: гранат обладает антиоксидантными и антимикробными свойствами
0
Фото: TASS/IMAGO/Filippo Carlot
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», к.м.н. Оксана Михалева указала на уникальные для здоровья свойства граната.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 3 октября, специалист пояснила, что в плодах и семенах граната содержится множество биологически активных соединений. Исследования показывают, что гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами. Гранат полезен при сердечно-сосудистых, эндокринных, ревматологических и даже онкологических заболеваниях, патологиях полости рта, а также при метаболическом синдроме. Кроме того, исследования показали его положительное влияние на состояние кожи.

Молодой гранат, по словам врача, можно есть прямо с косточками, так как благодаря содержанию клетчатки повышается его пищевая ценность и польза. Клетчатка помогает в профилактике рака кишечника, а также в поддержании нормального функционирования пищеварительной системы и выведении вредных веществ из организма.

Михалева добавила, что есть можно только мягкие косточки граната, потому что твердые могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника. Она подчеркнула, что гранат сам по себе не может лечить заболевания.

Плоды насыщения: что необычного можно приготовить с оливками
Насколько фрукты с оливкового дерева подходят для сложных блюд

2 октября врач-диетолог Андрей Бобровский указал на пользу граната для здоровья костей и кожи, помогая в профилактике старения. Он оказывает положительное воздействие не только на молодость кожи, но и на состояние костной ткани и функционирование пищеварительной системы, отмечает 360.ru.

В феврале Pravda.Ru писала, что при выборе граната стоит обращать внимание на его форму: спелые гранаты обычно имеют слегка квадратные или кривоватые формы. Предпочтение лучше отдавать тяжелым плодам, в них больше сока. Кожура должна быть тонкой и слегка суховатой, а корона — раскрытая и суховатая. При стуке по плоду должен быть слышен звонкий звук. У спелых плодов также отсутствует запах. Хранить гранат можно в холодильнике до двух месяцев. Около недели они хранятся при комнатной температуре.

В августе прошлого года диетолог-эндокринолог Алена Барредо заявила, что гранат содержит антиоксиданты, витамин С, цинк и селен, которые улучшают выработку тестостерона, пишет НСН.

Консультант по диетологии и оздоровлению Александр Войнов рассказал сайту kp.ru, что гранатовый сок противопоказан при язвенной болезни и гастрите с повышенной кислотностью. Пить его можно только разбавленным, так как он очень кислотен и может раздражать слизистую — по этой же причине сок нельзя давать маленьким детям.

Ранее врач, к.м.н. Светлана Павличенко указала на то, что гранат содержит витамин К, участвующий в кроветворении: в народной медицине гранат применялся для лечения анемии. Также этот плод — источник витамина С, фолиевой кислоты, калия и меди, пишет RT.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024