Защита обжаловала продление ареста курьера по делу о хищении средств у Долиной
Защита курьера Анжелы Цырульниковой, обвиняемой в хищении 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной, обжаловала продление ареста. Это следует из данных картотеки на сайте судов общей юрисдикции Москвы по состоянию на 3 октября.
Уточняется, что решение суда в отношении Цырульниковой было обжаловано 1 октября. 30 сентября суд продлил срок содержания под стражей фигурантки до 3 ноября.
«Обжаловано», — говорится в карточке, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
13 августа Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать элитную квартиру в центре Москвы, а полученные с продажи деньги перевести на якобы безопасный счет. Было возбуждено уголовное дело, на квартиру певицы был наложен арест. Правоохранительные органы сообщили, что преступники находятся на Украине. Они систематически выходили с певицей на связь с апреля по август и убеждали ее спасти свои деньги от противоправных посягательств. В результате аферы Долина потеряла более 200 млн рублей.
Правоохранители задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, через которую Долина передавала часть денег мошенникам. Позже женщину заключили под стражу. Новой собственницей элитной квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце августа Долина подала заявление в суд на новую владелицу жилья. Как стало известно 3 сентября, Лурье, в свою очередь, подала встречный иск на певицу.