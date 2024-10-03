Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Общество
Стало известно об участии некоторых фигурантов дела о «Крокусе» в «Вилаят Хорасан»
Общество
Защита обжаловала продление ареста курьера по делу о хищении средств у Долиной
Армия
Бойцы ВС РФ обнаружили невзведенные мины ВСУ с запиской «Русские, простите»
Общество
Губернатор сообщил о плане восстановить Хабаровский музыкальный театр после пожара
Мир
WP указала на «невиданный» тактический успех ВС России в зоне СВО
Общество
Пленный ВСУ рассказал о размещении украинских подразделений в тубдиспансере
Общество
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 34 человека во время пожара в Белгороде
Армия
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Общество
Денежные компенсации за овербукинг предложили сделать обязательными
Мир
ЦАХАЛ сообщила о перехвате подозрительной цели в небе над центром страны
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали до +23 градусов в Москве 3 октября
Общество
ВС РФ доставили гуманитарную помощь жителям приграничного района Курской области
Общество
В Союзе дачников дали рекомендации по уборке осенней листвы на участке
Общество
В РФ арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги
Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении более 10 украинских БПЛА
Мир
Bloomberg рассказало о планах Канады и стран Европы создать альянс против РФ и КНР

Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны между Израилем и Ираном

0
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израиль собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни, что способно привести к разрастанию конфликта и, по сути, к началу крупной войны в регионе. О возможных вариантах развития событий «Известия» поговорили с экспертами.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

По информации в СМИ, еврейское государство может нанести удар по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана. Рассматривается якобы и удар по иранским ядерным центрам. Риторика об обмене ударами по объектам ядерной генерации не выходит за рамки «воинствующего блефа», сказал «Известиям» востоковед Леонид Цуканов.

«Обе стороны прекрасно понимают, что не смогут нанести непреодолимый ущерб противнику, но спровоцируют сокрушительный ответ. К тому же официально ни одна из сторон не обладает ядерным оружием: Израиль не подтверждает наличие арсенала, Иран отрицает военный компонент ядерной программы, ввиду чего под ударом, скорее всего, окажется гражданская инфраструктура. А это, в свою очередь, уже чревато непредсказуемой реакцией мирового сообщества», — отметил эксперт.

Тем не менее перспективы большой войны особенно реалистично выглядят на фоне того, что Израиль уже сейчас ведет бои на два фронта — против ХАМАС и «Хезболлы». Кроме того, нельзя забывать и про йеменских хуситов, которые ранее наносили удары по израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же недавно, например, атаковала порт Ходейда в Йемене.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024