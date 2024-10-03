Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны между Израилем и Ираном

Израиль собирается нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни, что способно привести к разрастанию конфликта и, по сути, к началу крупной войны в регионе. О возможных вариантах развития событий «Известия» поговорили с экспертами.

По информации в СМИ, еврейское государство может нанести удар по нефтяной и ядерной инфраструктуре Ирана. Рассматривается якобы и удар по иранским ядерным центрам. Риторика об обмене ударами по объектам ядерной генерации не выходит за рамки «воинствующего блефа», сказал «Известиям» востоковед Леонид Цуканов.

«Обе стороны прекрасно понимают, что не смогут нанести непреодолимый ущерб противнику, но спровоцируют сокрушительный ответ. К тому же официально ни одна из сторон не обладает ядерным оружием: Израиль не подтверждает наличие арсенала, Иран отрицает военный компонент ядерной программы, ввиду чего под ударом, скорее всего, окажется гражданская инфраструктура. А это, в свою очередь, уже чревато непредсказуемой реакцией мирового сообщества», — отметил эксперт.

Тем не менее перспективы большой войны особенно реалистично выглядят на фоне того, что Израиль уже сейчас ведет бои на два фронта — против ХАМАС и «Хезболлы». Кроме того, нельзя забывать и про йеменских хуситов, которые ранее наносили удары по израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) же недавно, например, атаковала порт Ходейда в Йемене.

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Ровная месть: Израиль планирует нанести удары по Ирану