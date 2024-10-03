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В РФ разработали огнеупорные конверты для эвакуации новорожденных при ЧС

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Фото: vk.com/КНИТУ
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Исследователи из Казанского научно-исследовательского технологического университета разработали конверты для новорожденных, которые помогут спасти малышей при пожаре или других ЧП.

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Ученые объяснили, что конверты изготовлены из отечественного нетканого материала с огнеупорными свойствами. Изделия защищают ребенка от высокой температуры, попадания искр, углей и горящих фрагментов конструкций.

Кроме того, они удерживают тепло, что позволяет малышам пережить ожидание помощи на морозе после покидания опасной зоны. Для защиты от ушибов при транспортировке в конвертах предусмотрены специальные вставки из плотного негорючего материала.

«В медучреждениях нет удобных и безопасных приспособлений для эвакуации младенцев. Существующие средства, такие как переносные сумки, камеры или волокуши, громоздки и дороги. В результате в чрезвычайной ситуации врачи вынуждены выносить детей на руках или использовать имеющиеся под рукой пеленки и одеяла. Однако эти предметы сами могут загореться и не дают достаточную защиту ребенка во время эвакуации», — рассказала «Известиям» один из разработчиков конверта, студентка кафедры медицинской инженерии КНИТУ Татьяна Волошина.

Она дополнила, что конверты запатентованы. На следующем этапе разработчики протестируют изделия вместе со специалистами медучреждений и МЧС, после чего предложат производителям для организации массового выпуска.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ценное «письмо»: огнестойкие конверты спасут младенцев при ЧП

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