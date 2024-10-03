Гендиректора компании-подрядчика Минобороны уличили в налоговых махинациях

Руководитель компании-подрядчика Минобороны и других силовых структур — АО «1015 УСМР» — попал под следствие в связи с налоговыми махинациями. Следственным комитетом собраны доказательства уклонения от уплаты налогов со стороны предприятия путем искусственного создания вычетов по НДС. В истории разбирались «Известия».

По данным источника «Известий» в правоохранительных органах, в уголовном деле, возбужденном 27 сентября, фигурирует гендиректор АО «1015 УСМР» Алексей Маткин. Следователи инкриминируют ему и еще ряду лиц использование схемы по искусственному созданию налоговых вычетов по НДС и занижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Для формирования фиктивного документооборота были задействованы 12 юридических лиц — фирм-однодневок. Как установило следствие, реальной финансово-хозяйственной деятельности они не вели. Ревизоры подсчитали, что компания с начала 2019 года по конец 2021-го уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 125 млн рублей.

Предшественником акционерного общества, фигурирующего в деле о неуплате налогов, было одноименное 1015-е управление специализированных монтажных работ, созданное в 1977 году в составе стройподразделений Минобороны СССР, сообщается на официальном сайте компании. В 1998 году указом президента Бориса Ельцина организация была преобразована в ОАО. Если верить данным портала, ежегодный объем работ достигал в среднем 5 млрд рублей.

С февраля 2024-го компания в стадии банкротства, введена процедура наблюдения. До этого фирма активно участвовала в тендерах. В 2022 году она заключила госконтракты на полмиллиарда рублей. Среди заказчиков подмосковное управление полиции, МВД и администрация Тарусского района Калужской области.

«1015 УСМР» преимущественно проектировало и строило образовательные учреждения, больницы и научные центры, а также другие нежилые и жилые помещения. В июле 2022 года правительство ХМАО согласовало заключение контракта с «1015 УСМР» на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по поликлинике Югорской горбольницы и поликлиники Федоровской горбольницы. Заказ должен был быть исполнен в 2024 году, однако контракт был расторгнут, так как подрядчик не выполнил свои обязательства даже по проектированию.

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