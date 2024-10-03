Вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже
Группа неизвестных разрушила аллею памяти политика Владимира Жириновского в Воронеже. Об этом 3 октября заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев сообщил ТАСС.
По его словам, аллея была организована силами местного отделения партии в ноябре 2022 года в Московском сквере Коминтеровского района.
«Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Рязанцев.
По информации местного издания «Новости Воронежа», злоумышленники вырвали и сломали 20 кленов, посаженных на аллее два года назад. Заявление в полицию уже поступило, вандалов разыскивают.
Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.