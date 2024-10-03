Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин в поздравлении Рахмону сообщил о встрече с ним в Москве в ближайшие дни
Мир
Кабулов заявил об отсутствии в Афганистане инклюзивного правительства
Мир
NYT рассказала об облегчении Байдена от ухода с поста президента
Общество
Отопительный сезон в Москве начнется в понедельник
Мир
Посол Ирана заявил о готовности договора с РФ о всеобъемлющем сотрудничестве
Мир
В США признали превосходство России над Германией в сфере ВПК
Мир
Трамп призвал не запрещать Израилю атаковать ядерные объекты Ирана
Общество
Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области
Армия
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Происшествия
Машина загорелась после столкновения на Киевском шоссе в Москве
Общество
В Минюсте назвали одну из причин внесения Поперечного в реестр иноагентов
Мир
Бойцы ВС РФ рассказали об использовании ВСУ дронов с термическими смесями у Днепра
Экономика
Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель
Мир
Столтенберг допустил влияние выборов в США на окончание конфликта на Украине
Армия
Силы ПВО сбили 10 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями
Мир
Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в бездействии на фоне урагана «Хелен»
Армия
В Минобороны показали работу инженерных войск в Курской области
Общество
В России объемы строительства частных домов снизятся на треть

Вандалы разрушили аллею памяти Владимира Жириновского в Воронеже

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Группа неизвестных разрушила аллею памяти политика Владимира Жириновского в Воронеже. Об этом 3 октября заместитель координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев сообщил ТАСС.

По его словам, аллея была организована силами местного отделения партии в ноябре 2022 года в Московском сквере Коминтеровского района.

«Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Рязанцев.

По информации местного издания «Новости Воронежа», злоумышленники вырвали и сломали 20 кленов, посаженных на аллее два года назад. Заявление в полицию уже поступило, вандалов разыскивают.

«Очень много всего сказал, но не успел всего сделать»
Каким запомнят основателя ЛДПР его коллеги и простые россияне

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024