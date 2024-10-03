В Хабаровске горит театр на площади 1 тыс. кв. м
В Хабаровске горит театр на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 3 октября сообщило МЧС России.
«Горят обшивка и кровля здания на 1 тыс. кв. м. На месте работают 39 специалистов и восемь единиц техники», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
По информации очевидцев, пожар происходит в краевом музыкальном театре.
Информация о произошедшем уточняется.
В этот же день на севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек. Его тело спасатели нашли во время тушения возгорания.