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Россиянам позволят брать кредитные каникулы на более крупные ссуды

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Власти обсуждают повышение максимального размера ссуд, по которым банки должны предоставлять кредитные каникулы, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Он пояснил: средняя величина займов выросла.

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Пока власти оценивают, насколько увеличить лимит, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков. Изменение не должно привести к чрезмерной нагрузке на участников рынка, иначе оно может повлиять на эффективность кредитования и повлечь возможное ужесточение условий по выдаче ссуд.

Алексей Яковлев не исключил, что порог могут изменить уже в этом году.

Постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребзаймам заработал с 2024 года. Приостановить платежи клиент может на срок до шести месяцев. Однако обратиться за такой отсрочкой заемщик может, только если размер кредита не превышает установленный правительством максимум. Сейчас действуют такие пороги: не более 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по другим потребительским ссудам и не больше 150 тыс. рублей по кредиткам.

В первом полугодии из всех рассмотренных заявок на кредитные каникулы банки одобрили только 8%. Подавляющая часть отказов связана именно с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, сообщили в пресс-службе Банка России. В ЦБ поддержали изменение предельного размера займа, по которому можно оформить кредитные каникулы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пустить за порог: кредитные каникулы позволят брать заемщикам с более крупными ссудами

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