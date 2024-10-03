Пустить за порог: кредитные каникулы позволят брать заемщикам с более крупными ссудами

Россиянам позволят оформлять кредитные каникулы на более крупные ссуды. Власти обсуждают повышение максимального размера займов, по которым можно получить такую отсрочку, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. По его словам, это связано с тем, что средняя величина займов выросла. Он не исключил, что лимиты могут поднять уже в этом году. В ЦБ также поддержали корректировку порога. Сейчас для «потребов» он составляет 450 тыс. рублей, а для кредиток — 150 тыс. Однако в первом полугодии банки отклоняли девять из десяти заявок на каникулы. Кому положена отсрочка в погашении кредита и как механизм могут изменить — в материале «Известий».

Кому банки выдают отсрочку в погашении кредита

Власти обсуждают повышение предельного размера ссуд, по которым банки должны предоставлять кредитные каникулы, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Он пояснил: средняя величина займов выросла.

Пока власти оценивают, насколько увеличить порог, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков, которые нуждаются в поддержке, и банков. Изменение не должно привести к чрезмерной нагрузке на участников рынка — иначе оно может повлиять на эффективность кредитования и повлечь возможное ужесточение условий по выдаче ссуд.

Алексей Яковлев не исключил, что порог могут изменить уже в этом году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Постоянный механизм для получения кредитных каникул по потребительским ссудам заработал с 2024 года. Заемщик может обратиться за отсрочкой в погашении займа один раз, если он пострадал при чрезвычайной ситуации, и один раз — при снижении своего дохода. В последнем случае человек должен доказать, что он сократился за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года.

Приостановить платежи клиент может на срок до шести месяцев. За время действия каникул не начисляются штрафы, а банк не вправе взыскать предмет залога. При этом обратиться за такой отсрочкой заемщик может, только если размер кредита не превышает установленный правительством максимум. Сейчас действуют такие пороги:

не более 1,6 млн рублей по автокредитам,

450 тыс. рублей по другим потребительским ссудам,

не больше 150 тыс. рублей по кредиткам.

Однако на практике механизм фактически не работает. За первые шесть месяцев 2024-го финансовые организации отклоняли девять из десяти заявок на кредитные каникулы, писали ранее «Известия».

Всего за январь–июнь этого года банки получили 181 тыс. обращений от клиентов на получение такого послабления. Причем во II квартале спрос был выше, чем в первые три месяца, из-за роста объема кредитования, отметили в пресс-службе ЦБ.

Там добавили: из всех рассмотренных заявок на кредитные каникулы за этот период банки одобрили только 8%. Подавляющая часть отказов связана именно с тем, что размер ссуды превышал установленный в законе максимум, уточнили в Банке России.

Как работают кредитные каникулы

В ЦБ поддержали изменение максимального размера займа, по которому можно оформить кредитные каникулы. Следует установить пороги на таком уровне, чтобы россияне могли обращаться за послаблением по большинству ссуд, из которых складывается более 60% совокупной задолженности граждан по определенным категориям потребзаймов, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Там подчеркнули: каникулы не предполагают прощения долга –– после временной «передышки» заемщик обязан погасить пропущенные платежи в будущем. Льготный период не влияет значительно на ликвидность банковского сектора и не влечет рисков недополучения доходов участниками рынка.

В то же время этот механизм позволяет заемщику восстановить платежеспособность в трудных жизненных ситуациях, а банкам — все-таки получить обратно средства по договору и сохранить лояльного клиента, отметили в ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас порог выглядит заниженным для всех трех категорий, по которым россияне могут получить отсрочку в выплате, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, по кредитным картам лимит задолженности нужно повышать со 150 тыс. до 250 тыс. рублей, для потребзаймов — с 450 тыс. хотя бы до 550–600 тыс. рублей, а по автокредитам — с 1,6 млн до 2 млн рублей.

Средняя величина ссуд возросла, поэтому важно адаптировать механизмы поддержки, чтобы они соответствовали сегодняшним экономическим условиям, согласился руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Россияне берут всё более крупные займы, поскольку и товары дорожают вместе с инфляцией, писали ранее «Известия». В частности, долги граждан по кредитным картам подскочили почти в полтора раза за год — в июле их общий объем приблизился к рекордным 5 трлн рублей.

Отклонение 90% заявок на каникулы в первом полугодии действительно указывает на то, что инструмент работает недостаточно эффективно, резюмировал Максим Колядов.

Что делать, если отказали в отсрочке платежей по кредиту

Участники рынка тоже поддержали увеличение максимального размера ссуд, по которым россияне могут получить кредитные каникулы. Повышение в пределах накопленной инфляции действительно назрело, согласился первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, изменения помогут соблюсти баланс интересов банков и заемщиков.

Сейчас основной объем реструктуризаций финансовые организации проводят по собственным программам, где лимиты по кредитам зачастую значительно выше установленных законом предельных значений, подчеркнул управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Поэтому в законе их нужно поднять.

Программы реструктуризации показали себя как эффективный инструмент, который позволяет удерживать просрочку по ссудам на умеренном уровне, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если поступил отказ от банка на получение кредитных каникул по общему механизму, то есть вероятность договориться с ним и воспользоваться внутренней программой, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В то же время заемщик вполне может столкнуться с негативными последствиями, если оформлял кредитные каникулы, так как это отражается в его истории, предупредила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, банки в будущем могут более осторожно отнестись к такому клиенту и отказывать ему в новых ссудах.

А самый надежный способ избежать неприятностей в виде возможного дефолта, как сказал Алексей Тараповский, — сформировать подушку безопасности на два платежа, которая будет выступать в роли собственных кредитных каникул.