Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Верхнекаменского в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных, освобождавших населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Лисичанской бригады им. М.И. Платова», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Белоусов поблагодарил военнослужащих и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая ее безопасность.
«В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Верхнекаменское ДНР. Эта победа продолжает героический путь бригады и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», — сказано в телеграмме министра обороны.
Ранее, 2 октября, Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. Кроме того, российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР.
1 октября ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.