Герои Кубка: камбэк «Спартака», дебют Пьянича, дубль Пиняева

Пятый тур группового этапа Кубка России прошел почти без сенсаций. Разве что стоит выделить победу «Ахмата» над лидирующим в РПЛ «Краснодаром» (3:0). В остальных же встречах фавориты набрали максимальное количество очков. «Зенит» разгромил «Акрон» (5:1), ЦСКА взял верх над «Пари НН» (2:0), а «Локомотив» — над «Оренбургом» (2:1). В главном же матче тура зрители увидели невероятную концовку, в которой «Спартак» дожал принципиального соперника (3:2) и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Динамо» же, забрав начало матча, слишком пассивно провело вторую половину, еще ухудшило статистику против красно-белых и рискует выпасть в Путь регионов.



Удар Жозе

Дерби много не бывает? Кажется, болельщиков немного перекормили даже одним из главных российских противостояний. Жребий второй год подряд свел «Динамо» и «Спартак» в одной группе FONBET Кубка России, весной команды еще встретились в плей-офф, добавляем РПЛ и получаем, что за 13 месяцев соперники в среду играли уже восьмой раз. А с последнего матча прошло всего 10 дней — мастерский гол Тюкавина в меньшинстве до сих пор в памяти.

При этом на счету Марцела Лички была всего одна победа и одна ничья при пяти поражениях от красно-белых. Принципиальный момент для бело-голубых, которым и с турнирной точки зрения было важнее в среду выиграть — «Спартак» в группе шел впереди на один балл, и даже в случае поражения всё оставалось в руках команды Станковича. Бело-голубые же рисковали вывалиться в Путь регионов даже при победе над «Крыльями» 24 октября.

10 дней назад в чемпионате в дерби «Динамо» открыло счет на третьей минуте, «Спартак» сравнял на седьмой. Почти идентично началась и кубковая встреча. Вторая минута. Даса роскошным ударом с лета после углового — 1:0. 10-я минута. Бонгонда бьет — Маричаль отставляет руку — пенальти — Барко — 1:1. Впрочем, дальше сценарии разошлись. В РПЛ на 23-й минуте вперед вышел «Спартак», а сейчас на 20-й — «Динамо». Бабич обрезал всю команду, Гагнидзе перехватил, Карраскаль отпасовал, а Маухуб провел первый в России гол с игры. 2:1. Бодрое начало.

И дальше до конца тайма игра шла не менее весело. Пусть не хватало качества, зато разудало — на высоких скоростях, с драйвом, почти без центра поля, с обилием моментов. Только с реализацией стало хуже. Поначалу транжирили возможности динамовцы, ближе к перерыву — спартаковцы. Для зрителей интересно, для тренеров — головная боль из-за отсутствия баланса, числа ошибок и дыр в обороне.

Такой футбол продолжился и во втором тайме. Красно-белые придавили, опасно били Маркиньос и Бонгонда, на что бело-голубые ответили выходом один на один Макарова (Мангаш успел накрыть) и ударом из штрафной Скопинцева... А дальше всё успокоилось.

Станкович бросил на усиление Мартинса, Денисова, Николсона, Абену, Виллиана Жозе... Идей в атаке от этого не прибавлялось, комбинации соперника хозяева читали всё легче и легче, однако победу в концовке гости всё же вырвали. Сработали стандарты. Сначала Маркиньос после углового пробил в штангу, а Мартинс первым оказался на добивании. 2:2. А на 90-й минуте самый критикуемый футболист начала сезона Виллиан Жозе нашел брешь в «стенке» ударом со штрафного. 2:3.

— Обижался ли я, что меня критиковали за плохую физическую форму? Нет, это [такая реакция] нормально, когда нападающие не забивают голы. Но в общем, я спокоен, работаю над тем, чтобы совершенствоваться каждый день. Надеюсь принести много пользы «Спартаку» своими голами, — сказал Жозе «Известиям».

Дебют мировой звезды

Матч ЦСКА и «Пари НН» был интересен в первую очередь с точки зрения армейцев. Нижегородцы к пятому туру уже потеряли все возможные математические шансы выйти в плей-офф Кубка России — а вот армейцы остались в борьбе, причем еще ничего себе не гарантировали.

Несмотря на это, тренер красно-синих Марко Николич не стал кидать в бой всех сильнейших — свои минуты получили многие резервисты. По этой причине игра получилась не очень событийной — команды в равной степени владели преимуществом и особой опасности не создавали.

Но на дистанции всё же сказался класс. Причем на очень короткой — через пару минут после перерыва армейцы оформили первый гол усилиями Бистровича. Кстати, голевую передачу ему отдал многострадальный Койта — нападающего сборной Мали много критиковали на старте сезона, и вот наконец он отметился результативным действием.

Еще через 15 минут ЦСКА удвоил преимущество и снял все вопросы. Результат трудно назвать удивительным, учитывая отличную форму красно-синих в последнее время — за последний месяц они проиграли только «Зениту» и сыграли вничью с «Рубином». Остальные матчи они уверенно забирали.

Собственно, и не результатом запомнился этот матч. Армейские болельщики дождались дебюта, пожалуй, главной звезды РПЛ — Миралема Пьянича. Экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» перешел в ЦСКА в конце сентября, и трансфер наделал много шума. Во-первых, из-за громкого имени (еще несколько лет назад Пьянич был в топе европейского футбола), во-вторых, из-за спорных высказываний футболиста двухлетней давности в отношении сборной России.

Долго в ЦСКА ждать не стали и дали посмотреть «товар живьем» — Пьянич появился на поле на 85-й минуте. Ожидаемо ничем особенным не отметился, хотя, конечно, пару раз продемонстрировал свой класс, раздавая мастерские передачи. А после победы пошел со своей командой к фанатской трибуне — отмечать.

Железнодорожников не остановить

Команда Михаила Галактионова на старте сезона прослыла почти непобедимой — каковой она по факту и является. Да, «Локомотив» проиграл с июля уже дважды — но победы для нынешнего состава красно-зеленых такое обыденное явление, что редкие поражения даже не запоминаются.

Железнодорожники изредка спотыкаются в РПЛ, но на Кубок это не распространяется. До встречи с «Оренбургом» они выиграли четыре матча из четырех и легко решили задачу по выходу в плей-офф. Казалось бы, на «Оренбурге» можно и расслабиться, но они не стали этого делать, даже несмотря на ротацию.

Конечно, команду Давида Деограсии в этом матче нельзя было назвать безнадежной — «Оренбург» бился, боролся, забил и даже мог сравнять в нескольких эпизодах, но не срослось. «Локомотив» всё равно был лучше — и в остроте игры, и в точности завершения.

Дублем отличился Сергей Пиняев — звездный вингер сделал это во втором матче Кубка подряд, ранее от него же пострадали «Химки» (5:1). В РПЛ дела у Пиняева так себе, его явно затмевает вундеркинд из Черкизово Алексей Батраков — но вот в Кубке Сергей вполне себе сверкает.

Теперь Пиняев — в лидерах бомбардиров Кубка, а «Локомотив» — на первом месте с багажом в 15 очков. И с аурой по-настоящему непобедимого клуба. Экс-президент железнодорожников Ольга Смородская уже сказала то, о чем все потихоньку начинают догадываться: с такой игрой можно бороться и за РПЛ, и за Кубок России.