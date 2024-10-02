МИД РФ назвал требования Сеула к Москве выходящими за рамки дипломатии

Требования Сеула к Москве по ситуации на Корейском полуострове выходят за рамки дипломатического общения. На это 2 октября указали в министерстве иностранных дел России, комментируя заявление южнокорейского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство Южной Кореи 30 сентября назвало «крайне безответственной» позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который раскритиковал резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по КНДР за неадекватный характер.

«Российская позиция по данному вопросу была изложена министром предельно доходчиво, аргументированно и убедительно. Несмотря на это, сигнал не был воспринят в Сеуле, который позволил себе обвинять Россию — сооснователя и соучредителя ООН и ДНЯО — в «безответственности». Более того, звучащие в Южной Корее некие требования к Москве о том, что она кому-то что-то «должна», выходят за рамки дипломатического общения», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве назвали очевидными попытки Сеула путем нападок на Москву оправдать военные приготовления с ядерной составляющей при участии США и их союзников. На фоне повышения уровня военного альянса США и Республики Корея ни о какой «денуклеаризации» не может идти речи, подчеркнули в МИДе.

Отмечается, что Вашингтон и Сеул долгое время прорабатывают схемы применения стратегического потенциала против КНДР, а вместе с Токио укрепляют тройственный союз с функциями НАТО. Именно эти провокационные шаги вызывают рост напряженности на Корейском полуострове и создают угрозу безопасности, добавили дипломаты.

В МИДе также напомнили о «ядерных играх» США, Южной Кореи и Японии, начавшихся задолго до подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Вместо признания виновников ухудшения ситуации в регионе и совместного поиска выхода из тупика в Сеуле не хотят трезво оценивать опасность нынешней линии, резюмировали в ведомстве.

Ранее, 26 сентября, Лавров заявил, что резолюция Генконференции МАГАТЭ по Северной Корее носит вредный, неадекватный и разрушительный характер. Он отметил, что российская сторона с самого начала была категорически не согласна с данными шагами западных стран и отвергает документ как ничтожный в международно-правовом отношении.

До этого, 17 июня, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил «Известиям», что агентство надеется на возобновление диалога с Северной Кореей в области ядерной безопасности. Он добавил, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия.