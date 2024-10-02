Врач назвала подходящее время для вакцинации

Врач-инфекционист Ольга Матюхина рассказала, можно ли делать прививку от гриппа при наличии насморка.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 2 октября, специалист отметила, что прививки — важная часть профилактики инфекционных заболеваний. Решение о возможности проведения вакцинации должен принимать врач с учетом общего состояния здоровья пациента. Она подчеркнула, что прививки, в том числе сезонные против гриппа, можно делать только здоровым людям.

Вакцинацию рекомендуется отложить при наличии симптомов насморка на фоне ОРВИ и пройти обследование, чтобы уточнить диагноз и пройти корректное лечение.

«Это связано с тем, что организм в таком состоянии может неадекватно реагировать на введенную вакцину и эффективность иммунизации будет снижена», — объяснила врач.

После окончательного выздоровления прививку можно делать через одну-три недели в зависимости от причины заболевания.

Если у человека имеется хронический насморк, следует проконсультироваться с врачом и совместно определить наиболее подходящее время для прохождения вакцинации. Сам по себе хронический насморк не является противопоказанием для прививок, но стоит убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний и в том, что общее состояние здоровья стабильно.

30 сентября главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что вакцинация является самым надежным способом избежать осеннего заболевания гриппом. По его словам, прививку следует делать ежегодно, поскольку состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом ВОВ об актуальных штаммах вируса, отмечает НСН.

До этого, 25 сентября, терапевт Екатерина Корсева посоветовала осенью пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. По ее словам, более лояльная схема предполагает первое введение препарата именно осенью. Повторный визит в поликлинику нужно запланировать на весну, отмечает 360.ru. Она также рекомендовала провести вакцинацию детей от ротавирусной инфекции.

Ранее, 24 сентября, врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT заявил, что всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Также он напомнил о необходимости вакцинироваться от коронавируса.

В тот же день инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что в отличие от ОРВИ грипп начинается резко. Также среди симптомов специалист назвал высокую температуру, выраженную интоксикацию и боли в голове, мышцах и суставах.

Ранее в сентябре сайт kp.ru писал, что сделать прививку можно бесплатно и в удобном месте: в городских поликлиниках по месту прикрепления или в мобильных пунктах возле метро. Записываться на прививку в мобильные пункты не нужно. Прививку можно сделать в порядке живой очереди до 31 октября 2024 года. Вакцинацию в мобильных пунктах могут пройти только люди старше 18 лет.