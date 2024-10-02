Перелет Нагорного: гимнаст меняет спортивную карьеру на административную

Главная звезда современной российской спортивной гимнастики Никита Нагорный в ближайшее время завершит карьеру спортсмена и сосредоточится на роли функционера, заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. На этой неделе Нагорный стал вице-президентом объединенной Федерации гимнастики России. Также он возглавляет штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

Выигрывал на опыте

Во вторник, 1 октября, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сделала громкое заявление относительно Никиты Нагорного.

— Да, с выступлениями закончил, но пока из сборной не отчислен, такого заявления нет, — отметила «Матч ТВ» Валентина Родионенко. — Естественно, на сборах его уже нет. Сейчас у него много общественных работ, обязанностей. Сейчас еще и пост вице-президента объединенной Федерации гимнастики России.

Сам Никита подчеркнул, что действительно вряд ли впредь будет участвовать в крупных стартах, однако официально завершить карьеру хочет красиво: «Хочется это сделать масштабно, скорее всего, в Ростове‑на‑Дону. Возможно, это будут какие‑то соревнования».

Накануне было избрано первое руководство объединенной Федерации гимнастики России. Ее главой стал гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров. Первым вице-президентом избран Василий Титов, также вице-президентами назначены Ольга Капранова и Никита Нагорный.

Кроме того, в состав президиума вошли Ирина Никитина (исполнительный директор Федерации спортивной акробатики России), Владислав Оскнер (первый вице-президент Всероссийской федерации спортивной аэробики) и Николай Макаров (возглавлял Федерацию прыжков на батуте России).

— Никита — человек, который очень предан спортивной гимнастике, — отметила «Известиям» Валентина Родионенко. — У него сейчас много идей, поэтому нас это только радует, что такой человек будет представлять нас в объединенной федерации.

Стоит отметить, что Нагорный также является президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая начала свою работу в ноябре 2022 года. Никита занял этот пост в апреле 2023-го и активно участвовал в продвижении Игр будущего – 2024 в Казани, при этом продолжая выступать на крупных внутренних соревнованиях по гимнастике.

Так, на чемпионате России – 2024, который прошел в апреле, Нагорный завоевал три золота и одно серебро. По итогам стартов сам спортсмен заявил, что провел минимальное количество тренировок. Также Никита стал чемпионом Игр БРИКС, победив в опорном прыжке, а также взял серебро в вольных упражнениях. С личного многоборья он снялся из-за травмы.

Великая победа и блокировка канала

Дарья Нагорная, супруга олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и восьмикратного чемпиона Европы, заявила, что для нее это грустный момент.

— Ничего не могу сказать по поводу завершения карьеры, потому что это не на сто процентов подтвержденная информация. Да, он стал вице-президентом Федерации гимнастики России, и если в ближайшее время объявит о завершении карьеры официально, то со спокойной душой отпустит это, — подчеркнула Дарья, которая является вице-чемпионкой Олимпиады-2016, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы. — Никита многое сделал для гимнастики и стал легендой. Я уверена, что многие будут грустить. Он в любом случае остается в спорте и будет поддерживать юных гимнастов. Я всплакнула, когда прочитала новость о завершении карьеры, но для любого спортсмена наступает момент, когда он должен принять это решение.

Свою главную победу в карьере 27-летний Нагорный одержал на Олимпийских играх в Токио. Тогда наша команда, в составе которой также находились Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, заняла первое место. В последний раз до этого мужская сборная побеждала на Играх-1996 в Атланте.

Также Нагорный активно вел YouTube-канал, который был заблокирован в июле 2024 года. Судя по всему, причиной стали санкции, которые ввели против спортсмена Канада (решение вступило в силу еще 20 сентября 2023-го) и США (12 июня 2024 года). Видимо, спортсмен попал в санкционные списки недружественных стран, поскольку возглавляет штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и не скрывает своего патриотизма. При этом по поводу участия в Олимпийских играх он всегда выражал достаточно взвешенную позицию и говорил, что ни в коем случае не осуждает ребят, кто решится на поездку на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Сам Нагорный переживал из-за этой ситуации, поскольку за 10 лет работы канала он показывал гимнастов и гимнастику, по его словам, со всех сторон.

— Мой YouTube-канал был направлен только на положительный лад, он призывал к занятиям спортом абсолютно всех людей по всему миру, я всегда нес позитив, и тысячи людей начали увлекаться спортом благодаря этому каналу, — говорил «Спорт-Экспрессу» Никита Нагорный. — Тысячи детей пришли в залы заниматься спортивной гимнастикой. Ко мне много людей подходят на улицах городов и говорят: «Мы пошли заниматься гимнастикой благодаря твоему каналу». И признаются, что могут включить посмотреть видео всей семьей, потому что не боятся, что в ролике будет что-то вредное.

Теперь Нагорный сможет доносить свои мысли до аудитории в статусе одного из руководителей объединенной Федерации гимнастики России.