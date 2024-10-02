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Захарова указала на уничтожение многих политических партий на Западе

Захарова: на Западе уничтожают партии, которые заботятся об интересах граждан
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Фото: ТАСС/МИД РФ
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На Западе уничтожаются политические партии и общественные движения только для того, чтобы они не стали проводником истинных интересов граждан. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос «Известий».

Она отметила, что речь идет о некоторых государствах на Западе, где с помощью разнообразных методов идет уничтожение политических конкурентов.

«Где-то на них совершаются покушения без дальнейшего активного расследования, где-то их подставляют компрометирующими материалами, которые потом оказываются фейками, где-то против них развертывается кампания такой травли, которая похожа на изничтожение, только для того, чтобы они не стали проводником истинных интересов своих граждан», — сказала Захарова.

Она напомнила, что суть демократии и заключается в возможности граждан высказывать точку зрения.

Также она упомянула западную пропаганду, которая влияет на подачу информации через все средства массовой коммуникации, что не дает посмотреть на ситуацию объективно.

«Это еще один сбой этой самой западной демократической системы, которая уже выродилась в либерально-демократическую диктатуру», — сказала она, назвав целью этих действий стремление Запада отойти от демократического пути.

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В Европе всё большую популярность набирают правые партии, для борьбы с ними политические конкуренты используют разные способы. Так, 30 сентября в Париже начался судебный процесс в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, ее подозревают в незаконном финансировании предвыборной кампании 2022 года. В этом году правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Ле Пен получила 143 места на парламентских выборах во Франции.

30 сентября стало известно, что на выборах в парламент Австрии победила Австрийская партия свободы (АПС), которая выступает против антироссийских санкций. Также в сентябре в ФРГ партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии.

В том же месяце политолог-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова заявила «Известиям», что европейцы выбирают правые партии, потому что хотели бы решить внутренние проблемы стран вместо стремления к глобальным неолиберальным ценностям.

До этого, 24 августа, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о кризисе демократии в Европе и США. Он также отметил переход от политических и экономических мер давления к «физическому уничтожению» политиков, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

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