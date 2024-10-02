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В Индии учителя принесли второклассника в ритуальную жертву

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Фото: Getty Images/Hindustan Times/Contributor
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Сотрудников государственной школы в Индии обвинили в ритуальном убийстве ученика второго класса, сообщила газета The Economic Times.

По данным полиции, это произошло 22 сентября в школьном общежитии в городе Хатхрас (штат Уттар-Прадеш). Пятеро мужчин, включая директора школы, его отца, а также трех учителей, задушили мальчика во время ритуала черной магии, чтобы принести образовательному учреждению «успех и славу».

Тело ребенка обнаружили его одноклассники и непричастные к преступлению сотрудники. При этом директор попытался скрыть случившееся и заявил родителям, что их сыну якобы стало плохо.

В отношении всех пятерых обвиняемых возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что в прошлом та же группа уже пыталась убить другого мальчика, но ей это не удалось. Как уточняет «Газета.Ru», при обысках у них нашли различные ритуальные предметы.

Убившую пятилетнего ребенка опекуншу обвиняют в 62 преступлениях. Что известно

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в Бурятии отец убил месячную дочь и спрятал ее тело в картонной коробке на веранде. Его задержали по подозрению в убийстве. Мужчина дал показания, и следствие предъявило ему обвинение.

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