В Индии учителя принесли второклассника в ритуальную жертву

Сотрудников государственной школы в Индии обвинили в ритуальном убийстве ученика второго класса, сообщила газета The Economic Times.

По данным полиции, это произошло 22 сентября в школьном общежитии в городе Хатхрас (штат Уттар-Прадеш). Пятеро мужчин, включая директора школы, его отца, а также трех учителей, задушили мальчика во время ритуала черной магии, чтобы принести образовательному учреждению «успех и славу».

Тело ребенка обнаружили его одноклассники и непричастные к преступлению сотрудники. При этом директор попытался скрыть случившееся и заявил родителям, что их сыну якобы стало плохо.

В отношении всех пятерых обвиняемых возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что в прошлом та же группа уже пыталась убить другого мальчика, но ей это не удалось. Как уточняет «Газета.Ru», при обысках у них нашли различные ритуальные предметы.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что в Бурятии отец убил месячную дочь и спрятал ее тело в картонной коробке на веранде. Его задержали по подозрению в убийстве. Мужчина дал показания, и следствие предъявило ему обвинение.