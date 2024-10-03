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Россияне рассказали о гендерных стереотипах в трудовой сфере

Опрос: 90% женщин приходится упорнее работать из-за гендерных стереотипов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сообщество предпринимателей CLUB 500 и исследовательский центр «Зарплаты.ру» опросили почти 2 тыс. россиян и выяснили, что 90% женщин приходится упорнее работать, чем мужчинам, из-за существующих гендерных стереотипов. Среди ключевых предубеждений — чрезмерная эмоциональность (47%), недостаток компетенций (40%) и неспособность найти баланс между семьей и карьерой (38%). Результаты исследования изучили «Известия» 3 октября.

Согласно опросу, каждый третий россиянин по-прежнему сталкивается с различными формами гендерных стереотипов. Чаще всего женщины вынуждены бороться с предвзятым к ним отношением в ситуациях, связанных с карьерным ростом при повышении в должности (27%), приеме на работу (19%), распределении рабочих задач и обязанностей (15%) и принятии решения о повышении зарплаты (13%).

Исследование показало, что позиция 54% женщин касаемо рабочих вопросов не всегда учитывается из-за стереотипного восприятия их как «слабого пола». Прийти к руководящей должности еще сложнее — предубеждения мешают 87% опрошенным.

Отмечается, что стереотипы делают женщин менее уверенными в себе, из-за чего многие начинают испытывать различные страхи: 50% боятся утратить баланс между жизнью и работой, 36% — не оправдать собственные ожидания и амбиции, а 34% — конкуренции с коллегами-мужчинами.

Финансовая сфера особенно подвержена стереотипам: по мнению 65% россиян, мужчины на аналогичных должностях зарабатывают больше. Так, каждый второй заявил, что женщины получают на 10–20% меньше, а каждый третий — что разница может достигать целых 30%.

Этот сохраняющийся разрыв в оплате труда вызывает недовольство: 64% россиян считают несправедливым, когда мужчины зарабатывают на 10-30 тыс. рублей больше, чем женщины, если при этом их должности и обязанности идентичны.

«Общество постепенно двигается в сторону равенства, но около 67% женщин всё еще ощущают давление, связанное с необходимостью каждый день доказывать свою компетентность наравне с мужчинами», — подчеркнула генеральный директор CLUB 500 Алена Клычникова.

При этом 54% женщин-предпринимателей отметили, что за последние пять лет отношение к ним коллег мужского пола стало более уважительным. Мужчины прислушиваются к мнению женщин, хотя иногда и сохраняют скрытые предубеждения (57%). Помимо этого, стало легче работать с клиентами, партнерами и инвесторами: женщинам удалось завоевать доверие благодаря своим достижениям в бизнесе, и теперь предвзятое к ним отношение встречается в трудовой среде крайне редко (9%).

Также респонденты назвали топ-5 инструментов, которые могли бы помочь преодолеть гендерные стереотипы: поддержка женского предпринимательства (51%), создание безопасных пространств для обмена опытом (35%), публичные кампании по повышению осведомленности (27%), внедрение гендерных квот в управленческих позициях (22%) и введение образовательных программ/курсов по гендерному равенству (21%).

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Ранее, 25 сентября, «Известия» ознакомились с результатами исследования Русской школы управления (РШУ), согласно которым треть работодателей могут отказать профессионалу в приеме на работу из-за нестандартного внешнего вида. Опрошенные признались, что стереотипы, связанные с внешностью кандидатов, играют значимую роль в процессе найма. Так, 9% работодателей отметили сильное влияние этих факторов, 55% — умеренное, 27% — слабое. Только 9% сообщили, что не подвержены такому влиянию.

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