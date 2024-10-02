Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Мир
В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) провел кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки страны. Соответствующее сообщение опубликовано 2 октября на сайте офиса президента Украины.

В соответствии с указами, которые опубликованы на сайте главы украинского государства, Олег Синайко уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки. Новым заместителем был выбран Геннадий Богач. Также с должности был уволен заместитель председателя СВР Олег Луговской, его назначили первым заместителем председателя службы.

За день до этого, 1 октября, глава минобороны Украины Рустем Умеров подписал предоставление в кабмин об увольнении трех своих заместителей — Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира. Помимо этого, согласно сообщению, прошение об увольнении было подано и в отношении госсекретаря ведомства Людмилы Дараган.

Ставка на отставку: Зеленский зачищает близких Западу украинских чиновников
В Киеве разгорелся скандал из-за ухода Мустафы Найема

До этого, 30 сентября, украинские СМИ сделали прогноз, что отстранить могут и действующего руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее, 3 сентября, Зеленский отметил, что осенью 2024 года Украине предстоит пройти через важные события. По словам украинского лидера, в настоящее время в кабмине страны нужно усилить некоторые направления, поэтому и были подготовлены кадровые решения.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что ряд членов украинского правительства подали заявления об отставке. Решение уйти с постов приняли вице-премьеры по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025