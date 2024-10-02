Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки

Украинский лидер Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) провел кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки страны. Соответствующее сообщение опубликовано 2 октября на сайте офиса президента Украины.

В соответствии с указами, которые опубликованы на сайте главы украинского государства, Олег Синайко уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки. Новым заместителем был выбран Геннадий Богач. Также с должности был уволен заместитель председателя СВР Олег Луговской, его назначили первым заместителем председателя службы.

За день до этого, 1 октября, глава минобороны Украины Рустем Умеров подписал предоставление в кабмин об увольнении трех своих заместителей — Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира. Помимо этого, согласно сообщению, прошение об увольнении было подано и в отношении госсекретаря ведомства Людмилы Дараган.

До этого, 30 сентября, украинские СМИ сделали прогноз, что отстранить могут и действующего руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее, 3 сентября, Зеленский отметил, что осенью 2024 года Украине предстоит пройти через важные события. По словам украинского лидера, в настоящее время в кабмине страны нужно усилить некоторые направления, поэтому и были подготовлены кадровые решения.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что ряд членов украинского правительства подали заявления об отставке. Решение уйти с постов приняли вице-премьеры по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, а также глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.