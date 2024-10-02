Такер Карлсон назвал Демократическую партию главной угрозой для безопасности США
Демократическая партия США представляет главную угрозу для национальной безопасности страны. Об этом 2 октября заявил американский журналист Такер Карлсон изданию The American Conservative.
Политический обозреватель отметил, что не верит в разговоры о якобы угрозе США со стороны Ирана, России и Северной Кореи. По его словам, у Штатов имеется более серьезный противник.
«На данный момент действительно кажется, что Демократическая партия и национальная служба безопасности на самом деле являются нашими самыми большими угрозами национальной безопасности», — сказал он.
Карлсон также отметил, что втягивание США в масштабный конфликт с Россией может привести к уничтожению всего живого в течение года.
Ранее, 17 сентября, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман поделился с «Известиями» мнением, что Демократическая партия США намеренно усугубляет общественно-политическую ситуацию в стране, что находит свое отражение в покушениях на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Эксперт подчеркнул, что в атмосфере ненависти у душевнобольных людей происходит обострение на почве идеологического раскола американской нации.
2 сентября американский миллиардер Илон Маск назвал демократов «партией преступников» после освобождения из полиции 17-летнего спортсмена, который выстрелил в другого игрока. По мнению предпринимателя, демократы ведут себя мягко по отношению к преступникам, поскольку имеют большую поддержку среди таких личностей.
До этого, 21 августа, член палаты представителей конгресса США Майкл Уолц заявил, что Штаты столкнутся с невиданными ранее угрозами в случае возможной победы кандидата от Демократической партии и вице-президента Камалы Харрис. Он также назвал ужасающим уровень боеготовности государства.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Вице-президентом в случае победы Харрис станет губернатор штата Миннесота Тим Уолтц, а союзником Трампа выступает сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.