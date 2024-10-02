Суд продлил срок задержания блогеру Роммелю по делу об изнасиловании школьницы
Суд продлил срок задержания блогеру Клауду Роммелю, обвиняемому в изнасиловании 10-летней девочки в Санкт- Петербурге. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Уточняется, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.
«Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания в отношении Клауда Роммеля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст.131, п.б ч.4 ст.132 УК РФ, в отношении потерпевшей 2013 г.р.», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Пресс-служба напомнила, что Роммель был задержан 30 сентября, в тот же день ему было предъявлено обвинение.
О задержании блогера накануне, 1 октября, сообщил источник «Известий». По его данным изнасилование произошло в период с 2022 года по февраль 2024 года. Детали происшествия неизвестны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия. Также уточнялось, что блогер ведет YouTube-канал на православную тематику.