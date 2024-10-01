Блогера задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки в Петербурге

Блогера Клауда Роммеля задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел в период с 2022 года по февраль 2024 года. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия. Роммеля задержали 30 сентября.

На данный момент устанавливаются детали произошедшего. Известно, что блогер ведет YouTube-канал на православную тематику.

Ранее, 8 сентября, в Подмосковье 55-летнего мигранта задержали за домогательства в отношении 16-летней девочки. По информации источника «Известий», это произошло накануне в продуктовом магазине в Балашихе недалеко от станции Салтыковская линии МЦД-4. Мигрант начал хватать девочку за интимные места, а затем поцеловал ее. Спустя непродолжительное время его задержали.