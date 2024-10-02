Лидер группы Mordor рассказал о создании посвященной военкору Еремину песни

Военкор «Известий» Семен Еремин, погибший в зоне спецоперации при атаке украинского дрона, сразу же располагал к себе и был настоящим журналистом и бойцом. Об этом и о том, как создавалась песня «После войны», посвященная журналисту, 2 октября рассказал лидер рок-группы Mordor Михаил Рябов.

«Очень редкий человек. <...> Семен как-то особенно располагал к себе, и через две минуты общения было такое впечатление, что мы дружим всю жизнь. Человек чрезвычайно энергичный, увлеченный, убежденный. Настоящий журналист, настоящий боец», — поделился своими воспоминаниями музыкант.

По словам Рябова, хотя изначально они с Ереминым виделись на каких-то мероприятиях в Москве, их настоящее знакомство произошло в ходе недельной поездки в зону СВО в одном экипаже. Из разговоров с военкором он узнал, что тот интересовался огромным спектром вопросов и досконально разбирался практически во всех из них. Музыкант отметил, что спустя неделю общения они уже всё знали друг о друге.

В тот период Еремин стал одним из первых слушателей первоначального, акустического варианта песни, напомнил Рябов. Он объяснил, что ему было важно услышать мнение журналиста, поскольку тот часто работал в зоне СВО и хорошо понимал ее специфику.

На архивных кадрах можно увидеть, как Рябов играет песню «После войны» на гитаре в присутствии Еремина.

Рассказывая о создании песни, солист уточнил, что первая часть трека была написана еще в 2015–2016 годах и в ней речь шла о той части конфликта, которая происходила до начала спецоперации.

«Песня то писалась, году в 2015–2016 была первая часть ее написана, и речь шла о той части конфликта, еще до начала активных действий, еще до начала СВО. А когда в феврале все-таки мы решились, что надо этот вопрос закрывать, решили, что надо ее все-таки дописать. Ну и дописали, она лежала у меня просто в акустическом варианте», — сказал Рябов.

После этого музыкант исполнял трек несколько раз в зоне спецоперации, и Еремин был одним из первых, кто его услышал. А когда Рябов узнал о смерти военкора, тогда и принял решение, что сингл будет посвящен его памяти.

Новая песня группы Mordor «После войны», посвященная Еремину, вышла накануне. Идея трека появилась еще до СВО, а после ее начала группа решила, что запись обязательно нужно доделать. После гибели военкора музыкальный коллектив решил посвятить песню именно ему.

Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке украинского FPV-дрона. Журналисту было 42 года.

23 апреля в Москве прошла церемония прощания с Ереминым. В тот день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».

14 сентября в Балашихе открыли мурал в честь Еремина. Его портрет появился на фасаде дома на улице Луговой. Мурал был создан художником Сергеем Юраковым.