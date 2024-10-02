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Лидер группы Mordor рассказал о создании посвященной военкору Еремину песни

Солист Mordor Рябов — о погибшем военкоре «Известий» Еремине: настоящий боец
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Семен Еремин, погибший в зоне спецоперации при атаке украинского дрона, сразу же располагал к себе и был настоящим журналистом и бойцом. Об этом и о том, как создавалась песня «После войны», посвященная журналисту, 2 октября рассказал лидер рок-группы Mordor Михаил Рябов.

«Очень редкий человек. <...> Семен как-то особенно располагал к себе, и через две минуты общения было такое впечатление, что мы дружим всю жизнь. Человек чрезвычайно энергичный, увлеченный, убежденный. Настоящий журналист, настоящий боец», — поделился своими воспоминаниями музыкант.

По словам Рябова, хотя изначально они с Ереминым виделись на каких-то мероприятиях в Москве, их настоящее знакомство произошло в ходе недельной поездки в зону СВО в одном экипаже. Из разговоров с военкором он узнал, что тот интересовался огромным спектром вопросов и досконально разбирался практически во всех из них. Музыкант отметил, что спустя неделю общения они уже всё знали друг о друге.

В тот период Еремин стал одним из первых слушателей первоначального, акустического варианта песни, напомнил Рябов. Он объяснил, что ему было важно услышать мнение журналиста, поскольку тот часто работал в зоне СВО и хорошо понимал ее специфику.

На архивных кадрах можно увидеть, как Рябов играет песню «После войны» на гитаре в присутствии Еремина.

Рассказывая о создании песни, солист уточнил, что первая часть трека была написана еще в 2015–2016 годах и в ней речь шла о той части конфликта, которая происходила до начала спецоперации.

«Песня то писалась, году в 2015–2016 была первая часть ее написана, и речь шла о той части конфликта, еще до начала активных действий, еще до начала СВО. А когда в феврале все-таки мы решились, что надо этот вопрос закрывать, решили, что надо ее все-таки дописать. Ну и дописали, она лежала у меня просто в акустическом варианте», — сказал Рябов.

После этого музыкант исполнял трек несколько раз в зоне спецоперации, и Еремин был одним из первых, кто его услышал. А когда Рябов узнал о смерти военкора, тогда и принял решение, что сингл будет посвящен его памяти.

Лучший из нас: каким мы запомним военкора «Известий» Семена Еремина
Корреспондент погиб от рук украинских боевиков во время съемок нового репортажа

Новая песня группы Mordor «После войны», посвященная Еремину, вышла накануне. Идея трека появилась еще до СВО, а после ее начала группа решила, что запись обязательно нужно доделать. После гибели военкора музыкальный коллектив решил посвятить песню именно ему.

Семен Еремин погиб 19 апреля во время съемки репортажа в зоне спецоперации при атаке украинского FPV-дрона. Журналисту было 42 года.

23 апреля в Москве прошла церемония прощания с Ереминым. В тот день президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Кроме того, журналист в числе первых сделал материалы о «Ланцетах» и «Солнцепеках».

14 сентября в Балашихе открыли мурал в честь Еремина. Его портрет появился на фасаде дома на улице Луговой. Мурал был создан художником Сергеем Юраковым.

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