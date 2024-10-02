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Дуэль секундантов: в США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты

У республиканцев появился полноценный второй номер, у демократов такой опции нет
Фото: REUTERS/Mike Segar
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Дебаты между демократом Тимом Уолтцем и республиканцем Джей Ди Вэнсом стали заключительным актом публичных дискуссий в преддверии президентских выборов в США. В отличие от Дональда Трампа и Камалы Харрис, встретившихся месяцем ранее, оппоненты действительно обсуждали насущные вопросы американской повестки. Между тем и результат их диспута оказался куда более очевидным: Вэнс, по мнению подавляющего большинства наблюдателей, был наголову выше своего визави. Подробности — в материале «Известий».

Внешняя политика

Существенные коррективы в ход дискуссии внесли события на Ближнем Востоке. Незадолго до начала дебатов Иран нанес ракетный удар по Израилю, поэтому первые вопросы касались позиции кандидатов относительно того, какими в этой связи должны быть действия США. Для республиканца такое начало было подарком. Он обвинил «администрацию Харрис» (именно в такой формулировке) в провале ближневосточной политики, а если точнее — в слишком мягком подходе к Ирану.

Демократы же пытаются лавировать между традицией поддержки Израиля и интересами пропалестинской левой фракции и ее симпатизантов. И с этой задачей не справляются.

Иран выпустил залп баллистических ракет на Израиль.1 октября 2024 года

Иран выпустил залп баллистических ракет на Израиль. 1 октября 2024 года

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Почти всю антиизраильскую часть электората Демпартии забирает кандидат от американских «зеленых» Джил Штайн. В спорных штатах, Висконсине и Мичигане, она вообще лидирует среди избирателей-мусульман, опережая и Харрис, и Трампа.

Дебаты кандидатов в вице-президенты еще раз продемонстрировали очевидную тенденцию к выдавливанию темы украинского кризиса из предвыборного контекста. За полтора часа дебатов об Украине не было сказано ни слова, хотя еще неделю назад Владимир Зеленский приезжал к Трампу и Байдену напомнить о себе. Но если для республиканцев отказ от обсуждения сам по себе является политической демонстрацией, то для их оппонентов вычеркивание Киева из повестки — попытка замолчать максимально токсичную тему.

Не очень честный хозяйственник Уолтц

Уолтц оказался совершенно — как будто бы даже показательно — не готов к давлению, и это касалось не только таких проблемных для его команды тем, как внешняя политика. Кандидат от демократов пытался поддерживать имидж хозяйственника из провинциальной Миннесоты, постоянно апеллируя к своему опыту в качестве губернатора штата. Однако таким образом не столько помог, сколько навредил Камале Харрис.

 Кандидаты в вице-президенты Джей Ди Вэнс и Тим Уолтц во время дебатов. США, 1 октября 2024 года

Кандидаты в вице-президенты Джей Ди Вэнс и Тим Уолтц во время дебатов. США, 1 октября 2024 года

Фото: REUTERS/Mike Segar

«Навязчивую простоту» Уолтца связывают с нежеланием Харрис создавать себе равного по авторитету напарника, которым мог бы стать популярный губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, а его самого по итогам дебатов сравнивают с Гомером Симпсоном.

Уолтц заметно нервничал, допустил несколько неприятных оговорок (например, рассказав о своей «дружбе со стрелявшими в школах») и еще раз солгал о своем прошлом. Он заявил, что во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989-м находился в Гонконге. Журналисты очень скоро выяснили, что это такая же неправда, как и его военная служба в Ираке.

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Вэнс не Пенс

С другой стороны, Вэнс, очевидно, извлек уроки из неудач своего босса и с самого начала перевел разговор (и затем неоднократно к этому возвращался) на тему последних четырех лет и различных неудач демократической администрации. При этом он полностью отошел от образа «большего Трампа, чем сам Трамп» и был максимально корректен, как, впрочем, и его соперник.

Таким образом, сенатор от Огайо косвенно подтвердил, что является не только возможным вторым лицом в государстве, но политическим преемником Трампа. Как пишет по этому поводу консервативная пресса, он показал себя лучшим по итогам дебатов и превзошел не только оппонента, но и Трампа с Харрис.

Вэнс выделяется среди четверки политиков, участвовавших в дебатах, отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

— Дебаты Уолтца и Вэнса получились качественно значительно лучше, чем дебаты Трампа и Харрис. Всё прошло конструктивно и позитивно, люди обсуждали политику. Вэнс в этом квартете выглядит наиболее интеллектуальным человеком, «вдумчиво подходящим» к действительно актуальным темам американской повестки. При этом до последнего времени у него был самый низкий рейтинг одобрения среди участников дебатов. В этой связи очень важными будут замеры в колеблющихся штатах, — отмечает эксперт.

Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии, сенатор США Дж. Д. Вэнс (республиканец, штат Огайо) выступает во время дебатов с кандидатом на пост вице-президента от Демократической партии, губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, организованных CBS в Нью-Йорке
Фото: REUTERS/Adam Gray

Трамп сделал выводы из первого срока, его ставка на Вэнса обусловлена не только преданностью последнего, но созданием себе полноценного дублера, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Трамп обжегся на первом своем сроке президентства, когда выбранный им Майк Пенс впоследствии фактически предал его в ходе «событий 6 января». Теперь он выбрал очень похожего на себя человека. Сначала это казалось ошибкой, но сейчас можно сказать, что Вэнс показал себя отдельной политической фигурой. Да, он в некотором роде «Трамп будущего», но он может создать свои вариации трампизма в дальнейшем. Кроме того, предвыборный контекст таков, что можно снова ожидать различных запрещенных приемов. Дважды в Трампа уже стреляли. Теперь у него есть полноценный второй номер. У демократов такой опции нет, — заключает эксперт.

Между тем очень сложно однозначно оценить реальный эффект от успеха Вэнса на дебатах. Поляризация и взаимная неприязнь двух лагерей американского общества с приближением выборов только усиливаются, и, следовательно, мотивация «голосовать против» становится важнее, чем любые заявления и действия политиков.

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