«Авито» начал осваивать механику геймификации
Платформа «Авито» начала вводить в свою работу элементы геймификации — пользователям площадки предложили выполнять задания и получать за это награды, рассказали в пресс-службе компании.
Новый раздел «Награды за задания», появившийся в личном профиле, включает в себя список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение. Размер вознаграждения зависит от сложности задания.
«Задача программы — повысить вовлеченность пользователей «Авито» через игровые и конкурсные механики», — пояснили в пресс-службе.
Директор по продукту для частных пользователей Виталий Туманов подчеркнул, что «геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда». «Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов», — добавил он.
В настоящее время новый раздел доступен большинству пользователей «Авито» в тестовом режиме.