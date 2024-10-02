Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Мир
В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам

Футболиста «Манчестер Сити» Нуньеса арестовали за кражу мобильного телефона

0
Фото: Getty Images/Visionhaus/Contributor
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Полиция Мадрида арестовала футболиста английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеуса Нуньеса, который отобрал мобильный телефон у мужчины, решившего сфотографировать его в туалете ночного клуба. Об этом 2 сентября сообщает испанская газета El Mundo.

По данным источника, полиция арестовала 26-летнего спортсмена за кражу. Отмечается, что инцидент произошел 8 сентября в ночном клубе La Riviera. Нуньес отобрал телефон у 58-летнего мужчины, который сделал его снимок в туалете, не получив на это разрешения. Игрок в ярости вырвал телефон из рук «папарацци» и отказался возвращать ему гаджет со снимком.

После того как футболиста доставили в наручниках в полицейский участок, в ситуацию вмешался его адвокат, и мужчину освободили через несколько часов после ареста. Ожидается, что в ближайшее время футболисту предъявят обвинения.

Отцы и дипфейки: почему опасно выкладывать в интернет фото и голоса детей
Детской биометрией в соцсетях и публичных чатах могут воспользоваться мошенники

В октябре 2020 года сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл урегулировали конфликт с фотоагентством, которое распространяло тайные снимки их годовалого сына Арчи. В конце июля того года пара обратилась в суд в Лос-Анджелесе с жалобой на папарацци, которые запускали беспилотные аппараты, чтобы получить фотографии супругов и их ребенка в их частном доме.

При этом Гарри и Меган пошли в суд только после того, как узнали, что фотографии Арчи стали предметом купли-продажи. Фотоагентство X17 признало свою вину, согласилось возместить судебные издержки, вернуть Гарри и Меган все сделанные фотографии, а также уничтожить их копии в архивах и базах данных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025