Футболиста «Манчестер Сити» Нуньеса арестовали за кражу мобильного телефона

Полиция Мадрида арестовала футболиста английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеуса Нуньеса, который отобрал мобильный телефон у мужчины, решившего сфотографировать его в туалете ночного клуба. Об этом 2 сентября сообщает испанская газета El Mundo.

По данным источника, полиция арестовала 26-летнего спортсмена за кражу. Отмечается, что инцидент произошел 8 сентября в ночном клубе La Riviera. Нуньес отобрал телефон у 58-летнего мужчины, который сделал его снимок в туалете, не получив на это разрешения. Игрок в ярости вырвал телефон из рук «папарацци» и отказался возвращать ему гаджет со снимком.

После того как футболиста доставили в наручниках в полицейский участок, в ситуацию вмешался его адвокат, и мужчину освободили через несколько часов после ареста. Ожидается, что в ближайшее время футболисту предъявят обвинения.

В октябре 2020 года сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл урегулировали конфликт с фотоагентством, которое распространяло тайные снимки их годовалого сына Арчи. В конце июля того года пара обратилась в суд в Лос-Анджелесе с жалобой на папарацци, которые запускали беспилотные аппараты, чтобы получить фотографии супругов и их ребенка в их частном доме.

При этом Гарри и Меган пошли в суд только после того, как узнали, что фотографии Арчи стали предметом купли-продажи. Фотоагентство X17 признало свою вину, согласилось возместить судебные издержки, вернуть Гарри и Меган все сделанные фотографии, а также уничтожить их копии в архивах и базах данных.