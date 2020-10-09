Принц Гарри и Меган урегулировали иск против папарацци

Конфликт принца Гарри и его супруги Меган Маркл с фотоагентством, которое распространяло тайные снимки их сына Арчи, урегулирован. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил телеканал Sky News.

В конце июля пара обратилась в суд в Лос-Анджелесе с жалобой на папарацци, которые запускали беспилотные аппараты, чтобы получить фотографии супругов и их годовалого сына в их частном доме. Причем Гарри и Меган пошли в суд только после того, как узнали, что фотографии Арчи стали предметом купли-продажи.

Как заявил адвокат четы Майкл Кам, фотоагентство X17 признало свою вину и согласилось возместить судебные издержки. Ответчики также обязались вернуть Гарри и Меган все сделанные фотографии и уничтожить их копии в архивах и базах данных.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили что «не ищут никакого особого обращения» и просто хотят иметь право на неприкосновенность частной жизни.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили в Instagram о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.

В данный момент супруги с сыном Арчи проживают в американском городе Санта-Барбара, штат Калифорния, где тайно купили дом. В сентябре они основали продюсерскую фирму и заключили соглашение с сервисом потокового вещания Netflix.

Договор предусматривает создание документальных и художественных фильмов, а также постановок и программ для детей. Кроме того, супруги будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.