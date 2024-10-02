Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай

В отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбуждено новое уголовное дело после расследования предыдущих двух. Пару подозревают в переводе валюты в Дубай по подложным документам. В настоящее время они находятся под домашним арестом. В чем обвиняют бывших супругов, чем грозит очередное разбирательство и какой была ответственность за предыдущие — в материале «Известий».

В чем обвиняют Чекалиных

• 2 октября стало известно, что новое уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных возбуждено по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Максимальное наказание по ней составляет три года лишения свободы либо штраф 500 тыс. рублей.

• По версии следствия, блогер Лерчек и ее бывший муж по поддельным документам выводили в Дубай деньги, полученные от проведения марафонов по похудению и преображению тела. В общей сложности было переведено $1 млн и 250 млн рублей.

• В деле фигурируют два ИП, зарегистрированных по отдельности на экс-супругов, и компании «Би Фит» и «Летик Мейкап». В выводе денег, по предварительным данным, участвовали два гражданина Украины — Роман Вишняк и Денис Смирно, а также третий сообщник. Он, согласно сообщениям СМИ, проинформировал полицию о нарушении закона после того, как ему не заплатили за проделанную работу.

• По местам жительства блогеров прошли обыски. Артем Чекалин также был доставлен в УВД по ТиНАО в Новой Москве, на его имущество, в том числе за рубежом, может быть наложен арест. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не предусматривает заключения под стражу, поэтому максимально возможная мера ограничения для Чекалиных — домашний арест.

• Адвокат бывшей пары Екатерина Гордон заявила, что для них новое уголовное дело стало сюрпризом, так как ранее пара урегулировала претензии правоохранительных органов по двум предыдущим разбирательствам. В июне 2024 года Валерия Чекалина назвала себя амбассадором Федеральной налоговой службы (ФНС) и предложила создать курс по налогообложению для блогеров.

Развитие дела

• 4 октября Валерия и Артем Чекалины были отправлены под домашний арест. Им запрещено выходить за пределы квартиры без разрешения следователя, общаться со свидетелями, использовать средства связи и менять место отбывания домашнего ареста. Такая же мера пресечения была избрана в отношении Вишняка. 8 октября фигуранты обжаловали домашний арест.

• Блогер Лерчек признала вину в использовании подложных документов при совершении валютных операций по переводу денег из РФ на счета нерезидентов, однако в дальнейшем отказалась от своего заявления. Ее бывший муж также не стал признавать вину.

• 7 октября «Известия» узнали, что общая сумма переведенных средств может превышать 500 млн рублей, итоговый ущерб еще уточняется.

Прошлые уголовные дела Чекалиных

• В марте 2023 года в отношении Чекалиных было возбуждено первое уголовное дело. Их заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. По версии следствия, они дробили бизнес и пользовались упрощенной схемой налогообложения, которая работает при доходах предприятия до 150 млн рублей в год, однако супруги зарабатывали больше.

• Спустя почти неделю было возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, Чекалины легализовали средства, добытые преступным путем, на сумму более 130 млн рублей. Имущество Чекалиных было арестовано. В дальнейшем их проверяли по другим эпизодам, в том числе по факту мошенничества.

• В отношении Чекалиной была выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий — она была лишена доступа в интернет и возможности общаться со свидетелями. Следствие просило заключить ее под домашний арест, но суд не стал ужесточать меру пресечения.

• В декабре 2023 года стало известно о прекращении первого уголовного дела — о неуплате налогов. Блогеры признали вину и выплатили долг в размере 504 млн рублей. С Лерчек были сняты все ограничения на пользование интернетом.

• В марте 2024-го было прекращено и второе уголовное дело об отмывании денег. Оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Что известно о Чекалиных

• Валерия Чекалина родилась в 1992 году в Тольятти. Она окончила с отличием Высшую школу бизнеса при МГУ им. Ломоносова и магистратуру экономического факультета МГУ. В 2012 году она вышла замуж за Артема Чекалина.

• С 2018 года Чекалина под псевдонимом Лерчек стала активно вести блог в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), рассказывая о фитнесе и своем стиле жизни. В дальнейшем она начала продавать марафоны по похудению. В ведении бизнеса ей активно помогает супруг.

• В Instagram на Лерчек подписаны 11 млн человек, некоторое время она занимала четвертое место среди самых популярных русскоязычных блогеров. В марте 2022 года она объявила о переносе активности в Telegram и завела канал «Lerchek теперь тут». На него подписано более 400 тыс. пользователей.

• В июле 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака. У них имеются трое детей — двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев. Пара договорилась, что дети останутся жить с матерью, отец сможет видеться с ними почти половину времени. Раздел имущества при разводе прошел почти в равных долях.

• До начала уголовных разбирательств супруги владели люксовым автопарком, состоявшим из Вentley Continental, Lamborghini Urus, Rolls-Royce, Mercedes-Benz G-Class и Mercedes-Benz GLE 300 общей стоимостью 145 млн рублей. Также им принадлежали четыре квартиры в Москве площадью 150, 83, 72 и 38 кв. м (общая стоимость — 139 млн рублей), еще две в Тольятти площадью 200 и 94 кв. м (10,5 млн рублей) и два дома в подмосковных коттеджных поселках «Агаларов Эстейт» и «Ильинка Лейнхаус». Их стоимость оценивалась в 1 млрд и 125 млн рублей соответственно.