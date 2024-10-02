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Студенческий маткапитал планируют ввести в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В Иркутской области могут ввести студенческий маткапитал. Цель — улучшение демографической ситуации в регионе.

Новую меру поддержки в рамках Года семьи в России предложил глава законодательного собрания региона Александр Ведерников.

В заседании экспертного совета по вопросам демографического развития принимали участие представители многодетных семей, эксперты научных и образовательных учреждений, представители общественных организаций и бизнеса. По данным, озвученным замглавы правительства региона Валентиной Вобликовой, с 2019 по 2022 год более 83 тыс. семей области получили финансовую поддержку при рождении или усыновлении ребенка. Но динамика регистрации актов о рождении в регионе за последние пять лет снизилась на 24%.

В свою очередь, Ведерников предложил рассмотреть программу, аналогичную программе «Молодым семьям — доступное жилье». Она позволяет снижать процентную ставку по ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Кроме того, участники заседания обсудили создание семейных МФЦ и программы «Благополучная семья», направленной на профилактику семейных проблем.

По словам главы комитета по здравоохранению и соцзащите Артема Лобкова, сейчас наиболее подходящий момент для пересмотра мер социальной поддержки. Он отметил, что молодежь часто сдерживают отсутствие жилья и уверенности в будущем.

Экспертный совет в ближайшее время проанализирует существующие меры поддержки и предложит решения для повышения рождаемости, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что на выплату в России материнского капитала в следующие три года направят 1,7 трлн рублей. Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период период 2026–2027 годов представил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Социальную поддержку граждан он назвал одним из приоритетов.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате неистраченной суммы до 10 тыс. рублей из остатка маткапитала. 16 сентября правительство утвердило правила ее осуществления. Семьи, имеющие право на данную выплату, получат уведомление о возможности подать заявление на нее.

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