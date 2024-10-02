Краснодар обогнал Санкт-Петербург по объемам строительства жилья в России

По итогам августа 2024 года объем строительства жилья в Краснодаре составил 6,24 млн кв. м. По этому показателю город занимает второе место в рейтинге городов-миллионников, уступая только Москве (18,7 млн кв. м). Третье место — у Санкт-Петербурга (6,16 млн), следует из данных компании «Девелопмент-Юг», с которыми ознакомились «Известия» 2 октября.

Эксперты уточнили, что на начало сентября в Краснодаре строилось 655 объектов на 133 тыс. квартир. При этом всего за последний летний месяц было введено 42 тыс. кв. м жилья. По информации аналитиков, сентябрьские показатели выше: по предварительным итогам первого осеннего месяца ввод составил уже 164 тыс. кв. М.

Средневзвешенная стоимость 1 кв. м жилья в новостройках этого города составила по итогам августа 152,5 тыс. рублей, что на 4,5% уровня июля (145,9 тыс. рублей), но уступает максимальным результатам для одного месяца, которые в текущем году были отмечены в мае (158,6 тыс. рублей), июне (153,9 тыс. рублей) и марте (152,6 тыс. рублей).

В то же время в августе средняя стоимость лота составила 7,14 млн рублей, и это рекордный месячный показатель с начала года. Цена за месяц выросла на 6,6%.

«Прирост средней стоимости лота в экспозиции объясняется в первую очередь выбытием наиболее доступных предложений на фоне высоких ипотечных ставок», — объяснил вице-президент по маркетингу «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.

Ранее, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.