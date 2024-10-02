В Совфеде заявили о ведущей роли РФ в обеспечении цифрового суверенитета ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активно развивает свой цифровой суверенитет, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин 2 октября.
«Уже был запущен реестр евразийской промышленной продукции, увеличивается количество коопераций по защите объектов критической информационной инфраструктуры, важной частью является создание единого юридического документооборота между странами», — сказал он.
По его словам, Россия играет ведущую роль в обеспечении цифрового суверенитета в ЕАЭС, поскольку обладает передовыми технологическими решениями, которые успешно применяются во многих странах.
«Уверен, что совместная работа между всеми государствами — членами союза приведет только к развитию технологических решений для обеспечения безопасности важной информационной инфраструктуры», — добавил сенатор.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ готова делиться опытом цифровой трансформации с партнерами по ЕАЭС. В Армении он выступил на пленарном заседании третьего Евразийского экономического форума и принял участие во встрече межправительственного совета ЕАЭС.