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В Совфеде заявили о ведущей роли РФ в обеспечении цифрового суверенитета ЕАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активно развивает свой цифровой суверенитет, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин 2 октября.

«Уже был запущен реестр евразийской промышленной продукции, увеличивается количество коопераций по защите объектов критической информационной инфраструктуры, важной частью является создание единого юридического документооборота между странами», — сказал он.

По его словам, Россия играет ведущую роль в обеспечении цифрового суверенитета в ЕАЭС, поскольку обладает передовыми технологическими решениями, которые успешно применяются во многих странах.

«Уверен, что совместная работа между всеми государствами — членами союза приведет только к развитию технологических решений для обеспечения безопасности важной информационной инфраструктуры», — добавил сенатор.

Союзные обстоятельства: Россия призывает ЕАЭС укреплять цифровой суверенитет
На заседании в Ереване Мишустин рассказал об интегрированной платформе и развитии отношений «пятерки» с другими странами

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ готова делиться опытом цифровой трансформации с партнерами по ЕАЭС. В Армении он выступил на пленарном заседании третьего Евразийского экономического форума и принял участие во встрече межправительственного совета ЕАЭС.

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