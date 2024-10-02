В псковской квартире Льва Шлосберга прошли обыски
В псковской квартире члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом), подозреваемого в нарушении закона об иноагентах, прошел обыск. Об этом 2 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) РФ.
«Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении Льва Шлосберга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что Шлосберг, уже привлеченный к административной ответственности за нарушении закона, повторно распространил материалы без пометки о том, что он внесен в реестр иноагентов.
Следствием проводятся обыски, направленные сбор доказательной базы преступления.
Ранее, 27 сентября, сообщалось, что прокуратура Москвы предложила Следственному комитету (СК) возбудить уголовное дело в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Отмечалось, что Варламов, несмотря на свой статус, продолжает публиковать контент без указаний, что он внесен в реестр иноагентов.
Закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов, определяет, что иноагентом может быть признано любое юридическое лицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности РФ, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.