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Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв. 29 июня депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в III чтении. 8 июля Совет Федерации одобрил документ.

Так, вводится единый реестр иноагентов и устанавливается порядок включения и исключения из перечня.

Документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юридическое лицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности РФ, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Согласно закону, иноагентам не разрешается осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджета РФ, участвовать в закупках по госнуждам, преподавать несовершеннолетним, проводить воспитательную деятельность и др.

Вместе с тем иноагентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудники представительств международных организаций в России или сотрудники представительств и должностные лица иных организаций, которым в соответствии с международными договорами РФ предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также члены их семей.

Также к иностранным агентам нельзя причислить объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

4 июля сообщалось, что иноагенты при ведении просветительской деятельности должны указывать соответствующую маркировку на своих материалах.

В июне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в беседе с «Известиями» рассказал, что иностранные агенты вовлекают детей в экстремизм с помощью определенной литературы. Так, он сообщил о книгах, в которых описывается идеология протеста. По его словам, через такие учебники иноагенты вовлекают несовершеннолетних в протестную деятельность.

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