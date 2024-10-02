Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым 2 октября отметил рекордный рост показателей в производстве мясных и рыбных продуктов, добыче растительного масла, сахара и зерна.
«Президент [РФ Владимир Путин] на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства, и важно, что сейчас эта отрасль показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов <…> выполнены, и наша страна сейчас вошла в четверку крупнейший производителей мяса в мире», — рассказал председатель правительства РФ.
Мишустин подчеркнул, что весомую поддержку сельскому хозяйству оказывает Россельхозбанк, который осуществляет кредитование аграрного бизнеса, обеспечивает отрасль необходимым оборудованием и «вместе с аграриями работает над обеспечением продовольственной безопасности страны».
Ранее, 1 октября, «Известия» сообщили о росте производства перепелиных яиц в Московской области, этот показатель в 2024 году превысил прошлогодний на 18%.
До этого, 30 сентября, стало известно о признании Подмосковья одним из лидеров по производству макаронных изделий. Всего на долю региона приходится 26,6% этой продукции в России.