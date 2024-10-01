Производство перепелиных яиц выросло почти на 18% в Подмосковье
В Московской области в 2024 году произвели 31 млн перепелиных яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство выросло почти на 18%.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, всего в хозяйствах насчитывается порядка 313 тыс. перепелов. 237 тыс. птиц — это маточное поголовье, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Наиболее крупные предприятия находятся в Серпухове и Сергиевом Посаде.
Ранее министерство сообщило о производстве в Подмосковье 176,4 тыс. т макаронных изделий за семь месяцев 2024 года. На долю региона в Центральном федеральном округе приходится 50,4% продукции, в России — 20,6%. Таким образом, Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству макарон.