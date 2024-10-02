В США обнаружили заброшенную свалку с коллекцией раритетных автомобилей
В США нашли коллекцию раритетных автомобилей, которые около 40 лет простояли на свалке. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).
Отмечается, что в Калифорнии на окраине города Лос-Анжелес обнаружили более 566 машин и запчастей. Коллекция люксовых транспортных средств принадлежала немецкому эмигранту Руди Кляйну, который переехал в США в 50-х годах прошлого века. Он открыл знаменитую свалку Porsche Foreign Auto в 1967 году, на которой начал собирать коллекцию экзотических автомобилей, указано в материале газеты от конца сентября.
Сообщается, что Кляйн никогда не говорил о своей коллекции общественности: ее могли видеть только те, кому он доверял. Свалка со стороны казалась заброшенной, но на ней обнаружили различные марки дорогих автомобилей — Lamborgini, Porsche, Ferrari. После того как коллекционера не стало в 2001 году, его родственники постарались, чтобы машины остались нетронутыми.
По информации издания, автомобили будут выставлены на торги в конце октября. Как заявлено на сайте RM Sotherby’s, аукцион, который назвали «Свалка: Коллекция Руди Кляйна», может принести его наследникам миллионы. Среди лотов значатся, например, три отреставрированных Lamborghini Miuras. Этот автомобиль считают первым суперкаром в истории: стоимость одной машины составляет около $2 млн (186,5 млн рублей).
Ранее, в августе, стало известно, что принадлежавшая раньше знаменитому американскому баскетболисту Майклу Джордану редкая модель автомобиля Mercedes выставлена на продажу. Выставленный на продажу суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 года был произведен всего в 150 экземплярах и сохранился в отличном состоянии. Модель оснащена V8-двигателем мощностью 641 л.с. и обладает уникальным дизайном. Приобрести автомобиль знаменитого баскетболиста предлагается почти за $700 тыс.