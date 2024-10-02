ВС РФ освободили Верхнекаменское в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 октября сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в ведомстве.
Кроме того, российская армия нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР.
Согласно данным Минобороны, в результате действий ВС РФ армия противника потеряла до 855 человек. Кроме того, российские войска ликвидировали бронированную машину, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70. Также был уничтожен склад боеприпасов.
Ранее, 1 октября, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были нанесены удары по скоплению живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».