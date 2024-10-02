Жительницу ЛНР задержали по подозрению в корректировке ударов ВСУ по региону

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жительницу города Брянки, которая передавала Киеву информацию для нанесения ракетных ударов по региону. Об этом 2 октября сообщили в УФСБ России по республике.

«Жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики», — сказано в сообщении УФСБ.

Задержанная призналась, что направляла Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о местоположении российских военных, делала и отправляла снимки проезжавшей по городу военной техники. Также она поделилась, что ВСУ просили ее осмотреть несколько объектов в области и сообщить о наличии или отсутствии на их территории российских солдат.

В ведомстве сообщили, что в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Накануне, 1 октября, в Севастополе задержали двух женщин, которые передавали разведке Украины данные о российских военных объектах. Суд постановил заключить женщин под стражу, в их отношении ведется расследование.