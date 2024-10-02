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Северный Кавказ стал лидером по темпам строительства жилья в России

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Северный Кавказ стал лидером в России по темпам роста жилищного строительства. Это следует из данных консалтинговой компании в сфере коммерческой и жилой недвижимости KEY CAPITAL, с которыми ознакомились «Известия» 2 октября.

Отмечается, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в сентябре 2024 года застройщики возводили 3,98 млн кв. м жилья, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,54 млн кв. м. За год площадь строительства в округе увеличилась на 57%, тогда как по России за тот же период она выросла со 102 млн до 115 млн кв. м — на 13%. Подорбная ситуация наблюдается и в других федеральных округах: на Дальнем Востоке прирост составил 35%, в Уральском федеральном округе — 29%, в Южном — 12%, в Приволжском — 9%, а в Северо-Западном округе площадь строительства осталась на прежнем уровне.

В то же время эксперты уточнили, что в СКФО есть как лидирующие по темпам строительства регионы, так и отстающие. В Карачаево-Черкесии площадь строительства увеличилась с 66 тыс. до 167 тыс. кв. м, что на 153% больше по сравнению с предыдущим годом. В Республике Дагестан рост составил 138% (с 284 тыс. до 676 тыс. кв. м), а в Чеченской Республике — на 128% (с 244 тыс. до 558 тыс. кв. м). Более скромные темпы роста наблюдались в Ставропольском крае — площадь строительства выросла на 40% (с 1,32 млн до 1,85 млн кв. м), в Северной Осетии — на 20% (с 296 тыс. до 356 тыс. кв. м), а в Кабардино-Балкарии — на 15% (с 302 тыс. до 348 тыс. кв. м). В Республике Ингушетия площадь застройки осталась на уровне около 31 тыс. кв. м.

Эксперты подчеркнули, что речь идет именно о многоквартирном строительстве, которое долгое время было слабо развито на Северном Кавказе и уступало индивидуальному жилищному строительству. Однако с сентября 2023-го по сентябрь 2024 года количество строящихся квартир в СКФО увеличилось на 59%, достигнув 68 тыс. По мнению аналитиков, темпы строительства продолжат расти.

«На примере Северного Кавказа можно наблюдать важный сдвиг в структуре жилищного строительства. Долгие годы в южных регионах России, особенно на Северном Кавказе, доминировало индивидуальное жилищное строительство. Однако программы поддержки ипотечного спроса на многоквартирные дома изменили эту ситуацию, стимулируя местных застройщиков на активное возведение многоквартирных жилых комплексов. Кроме того, характерная для республик Северного Кавказа многодетность в семьях также способствует росту спроса на жилье, которое можно приобрести по программам семейной ипотеки. Эти тенденции стали основой для стремительного роста жилищного строительства в регионе, который значительно опережает общероссийские темпы», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

«Цена квадратного метра будет расти в соответствии с инфляцией»
Замглавы Минстроя Никита Стасишин — о стоимости жилья, развитии ИЖС и запрете на строительство микроквартир

Ранее, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.

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