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В ГД внесли законопроект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию

В Госдуму внесли проект об ужесточении штрафов за фиктивную регистрацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуму внесен законопроект о штрафах в размере 60 млн рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в думской электронной базе в среду, 2 октября.

«Законопроектом предлагается установить для юридических лиц повышенные меры ответственности за подделку документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, в целях организации незаконной миграции, в том числе нарушения установленных правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, а также незаконного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, его использование, передачу либо сбыт», — говорится в пояснительной записке проекта.

Уточняется, что за нарушение этого закона будет наложен административный штраф в размере от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией. Кроме того, за повторное правонарушение будет назначен штраф от 10 млн до 60 млн рублей.

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Накануне сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Законопроект предусматривает дополнение п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ («Конфискация имущества») еще одним основанием — нарушением ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») при совершении преступления из корыстных побуждений.

В ходе пленарного заседания вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что на сегодняшний день в РФ пребывают 739 тыс. нелегальных мигрантов, а это влечет непредсказуемые риски и угрозы. При этом парламентарий напомнила, что Россия является многонациональной страной, в которой очень трепетно относятся к сохранению межнационального мира и согласия. В связи с этим она призвала в обсуждении темы миграции четко разделять правонарушителей, преступников и тех граждан, которые приезжают исключительно с добрыми намерениями.

Законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции был внесен в Госдуму 5 июля. В сентябре его поддержал думский комитет по госстроительству и законодательству.

В конце июня глава Следственного комитета России Александр заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

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