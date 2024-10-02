Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — иудейским Новым годом. Соответствующая телеграмма была размещена на сайте Кремля в среду, 2 октября.
«Примите искренние поздравления по случаю празднования Рош ха-Шана. <…> Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник символизирует духовное, нравственное и религиозное совершенствование, также в этот день люди подводят итоги прошедшего года и намечают планы на будущее.
Президент пожелал празднующим здоровья, благополучия и успехов.
Рош ха-Шана (ивр. «голова года») — иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Отмечается в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю. Это один из наиболее важных праздников в иудаизме, который празднуют в Израиле и еврейских общинах по всему миру.
Религиозные праздники иудеев отмечаются в соответствии с солнечно-лунным календарем. Рош ха-Шана приходится на сентябрь-октябрь — начало седьмого месяца тишрей. Считается, что Бог сотворил мир именно в это время, поэтому с него и ведется летоисчисление у иудеев. Согласно календарю, осенью наступит 5785 год. В 2024 году Рош ха-Шана начнут отмечать с вечера 2 октября. С подготовкой к встрече Нового года связано множество традиций, обрядов и ритуалов, которые неукоснительно соблюдаются верующими. Закончится торжество вечером 4-го числа.